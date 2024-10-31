«Лучший фильм Клинта Иствуда за годы»: критики хвалят драму «Присяжный №2»

1 ноября в ограниченном прокате выйдет фильм «Присяжный №2» Клинта Иствуда. Лента расскажет о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя.

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Зарубежные критики уже посмотрели ленту и в основном остались довольны увиденным. На агрегаторе Rotten Tomatoes 96% обозревателей рекомендуют фильм к просмотру. В своих рецензиях они хвалят крепкий сценарий, связанный с вопросами правовой системы, актёрскую игру Николаса Холта и увлекательное повествование.

Что пишут критики о фильме «Присяжный №2» Клинта Иствуда