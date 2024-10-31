Когда в России выйдет фильм «Мегалополис»

Отечественный прокатчик Exponenta Film объявил, что «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет в России 9 января. Напомним, новая работа Френсиса Форда Копполы с треском провалилась в кинотеатрах по всему миру, не сумев собрать даже десятую часть своего бюджета.

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Бюджет картины составил $ 136 млн, которые в полном объёме были взяты из кармана самого постановщика. Тем временем до цифровых сервисов «Мегалополис» доберётся лишь 12 ноября — спустя полтора месяца в прокате.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.