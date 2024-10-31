Когда состоится премьера сериала «Комитет»

Премьера многосерийного остросюжетного детектива "Комитет" о работе сотрудников органов госбезопасности состоится 5 ноября в эфире НТВ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", занимавшейся производством картины по заказу телеканала, события сериала охватывают период с 1967 по 2005 год.

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«В центре сюжета история троих друзей: Дмитрия Васильева, Павла Иванова и Владимира Наумова, связавших свою жизнь с органами госбезопасности, — сказали в "Триикс медиа". — Их объединяет общее место службы на Литейном проспекте, а личные судьбы тесно переплетаются с событиями в стране».

Спасая жизни и отстаивая национальные интересы страны, главные герои имеют дело с терактами и военными преступлениями, захватами самолетов, убийствами и диверсиями, иностранным шпионажем и многим другим.

«Через все это они проходят, становясь только сильнее и увереннее в выборе своей профессии и свято веря в то, что у настоящего чекиста всегда должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки», — отметили в пресс-службе.

Герои и завязка

Как уточнили в кинокомпании, главные роли в 16-серийной картине исполнили актеры Александр Константинов, Дмитрий Пчела и Максим Митяшин.

Действие сериала разворачивается в Ленинграде. Дмитрия Васильева (Александр Константинов), сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей.

Однако после случайной провинности его отправляют в Северную столицу. Там он сталкивается с рутиной службы в виде слежки за иностранными гражданами и в какой-то момент начинает сомневаться в том, правильно ли он выбрал свой путь.

В свою очередь, Павел Иванов (Дмитрий Пчела), закончивший срочную службу в погранвойсках, обезвреживает опасную банду, грабившую сберкассы, и получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда. Там он начинает заниматься личной охраной первых лиц города.

Владимир Наумов (Максим Митяшин) после окончания курсов КГБ также оказывается в городе на Неве. Он занимается предотвращением идеологических диверсий и терактов.

Режиссером сериала стал Михаил Вассербаум, а сценаристом - Андрей Тумаркин. Продюсерами выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли в нем также исполнили Владимир Стержаков, Станислав Ткаченко, Андрей Папанин, Лидия Шевченко, Дарья Ковалевская, Евгений Бакалов, Петр Журавлев, Дмитрий Сутырин, Олег Жилин и другие актеры.

О кинокомпании

"Триикс медиа" - одна из российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. Снятые ею фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной медиа группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.