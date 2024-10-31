Вышел трейлер шпионского сериала «Черные голуби»

Первый трейлер шпионского сериала «Черные голуби» (Black Doves) представил 30 октября 2024 года Netflix. Главные роли в нем исполнили Кира Найтли, Бен Уишоу, Сара Ланкашир, Эндрю Кодзи, Трейси Ульман, Эндрю Бакан, Адиль Ахтар, Финн Беннетт и другие. Режиссерами выступил Алекс Габасси («Корона», «Воспитанные волками») и Лиза Ганнинг («Сила»), сценарий написал Джо Бартон («Долг/стыд», «Проект «Лазарь»).

© Кадр из трейлера

Действие происходит на фоне рождественского Лондона. Хелен Уэбб (Найтли) – умная и практичная женщина и преданная жена и мать, а также профессиональная шпионка. В течение 10 лет она передавала секреты своего мужа-политика (Бакан) теневой организации, на которую она работает - «Черные голуби». Когда ее тайного любовника Джейсона (Кодзи) убивают, ее глава шпионской сети – загадочная женщина по имени Рид (Ланкашир) - вызывает старого друга Хелен Сэма (Уишоу), чтобы тот обеспечил ее безопасность. Вместе Хелен и Сэм отправляются на миссию по расследованию того, кто убил Джейсона и почему, что приводит их к раскрытию обширного заговора, связывающего темный лондонский преступный мир с надвигающимся геополитическим кризисом.

Премьера первого 6-серийного сезона состоится на Netflix 5 декабря, и уже известно, что проект продлен на второй.