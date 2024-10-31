Открытие кинофестиваля «Лучезарный Ангел» пройдет в Музее Победы

1 ноября в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы состоится церемония открытия XXI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Кинофорум продлится до 7 ноября и будет традиционно приурочен ко Дню народного единства и Дню празднования Казанской иконы Божией Матери.

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В торжественном мероприятии примут участие почетные гости: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Фричинская, генеральный директор продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, начальник Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская и другие.

Откроет фестиваль картина «Страсти по Матвею» режиссера Сергея Ильина. Лента рассказывает историю о молодом алтарнике Матвее и его праведном церковном пути, поисках невесты, подходящей на роль матушки, а также сложном выборе между любовью и долгом служения.

В конкурсной программе кинофестиваля 2024 года представлены 82 картины в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное кино, анимация. В состав жюри кинофестиваля «Лучезарный Ангел» вошли народные артисты России Николай Бурляев, Валерий Баринов, Владимир Фокин, артисты театра и кино Сергей Маховиков, Павел Крайнов, режиссер документального кино и телевидения, член Союза Кинематографистов России Елена Алфёрова, режиссер анимационного кино Екатерина Соколова и другие.

В Музее Победы в рамках фестиваля также пройдут творческие встречи с артистами и режиссерами, специальные показы, круглые столы, образовательные программы, мастер-классы и многое другое. Посещение киносеансов и мероприятий кинофестиваля бесплатное, по онлайн-регистрации.