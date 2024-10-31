Кто сыграет в триллере «Мистер Санни Скай»

Гай Пирс («Король говорит!», «На краю земли»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо», «Каскадёры») и Дэниэл Ингс («Я ненавижу Сьюзи», «Джентльмены») исполнят главные роли в криминальном триллере «Мистер Санни Скай» (Mr. Sunny Sky).

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Фильм расскажет о Леонарде Муре - некогда популярной поп-звезде, а теперь певце в отеле среднего бюджета на Канарских островах. Однажды ночью он встречает Ширли, еще одну потерянную душу, с которой у него возникает мгновенная связь. Но муж Ширли — опасный человек, и вскоре зарождающийся роман превращается в спираль паранойи, напряжения и насилия.

Как сообщает Deadline, Мэтт Чемберс снимает фильм по собственному сценарию, а съемки должны начаться в 2025 году на Гран-Канарии. Это будет вторая полнометражная работа Чемберса после хорошо принятого кинодебюта «Похитителя байков», номинированного на премию British Independent Film Award. Производством займется студия Bankside.