Эксперт оценил прибыль кинотеатров от показа пиратских фильмов

Алексей Васясин заявил НСН, что рынок сейчас сам регулируется по пиратским альтернативным показам.

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На российские короткометражки, в рамках которых показывают западные картины, в этом году придется 15% прибыли кинотеатров, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

«Рынок сейчас вполне сам регулируется без участия Минкультуры по пиратским альтернативным показам. Нужно либо все регулировать, либо не регулировать вообще. Если где-то есть хаос, то хаос будет везде. Две крупные сети сегодня не показывают пиратский контент, включаю нашу киносеть. Если говорим в целом, 15% в этом году – это альтернативный прокат. В этом году мы закроем рынок примерно с результатом в 42 миллиарда, из них 15% – это российские короткометражки, в рамках которых показывают западные картины», – рассказал он.

Полная ликвидация пиратского показа приведет к закрытию значительной части кинотеатров в России, поэтому власти не так активно с этим борются, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.