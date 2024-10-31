Маргарет Куэлли сыграет в триллере «Викторианская психопатка»

Маргарет Куэлли («Субстанция», «Уборщица. История матери-одиночки») сыграет главную роль в психологическом триллере «Викторианская психопатка» (Victorian Psycho) студии Anton. Как сообщает Deadline, режиссером выступит Закари Уигон, который уже снимал Маргарет в своей комедии «Стоп-слово», сценарий написала Вирджинии Фейто по мотивам собственного одноименного романа. Производство должно начаться в марте 2025 года.

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Фильм, действие которого разворачивается в 1858 году, рассказывает о молодой эксцентричной гувернантке по имени Уинифред Нотти (Куэлли), которая приезжает в отдаленный готический особняк, известный как Энсор Хаус. В обязанности Уинифред входит обучение детей правилам поведения за столом и просвещение их об истории семьи, при этом девушка старательно скрывает свои психопатические наклонности. По мере того, как Уинифред адаптируется к жизни в Энсор Хаусе, сотрудники начинают необъяснимым образом исчезать, а владельцы поместья - задаваться вопросом, всё ли в порядке с их новой гувернанткой.