Опубликован трейлер романтической комедии «Втроем»

Опубликован трейлер ромкома в формате роуд-муви "Втроём" с Ириной Старшенбаум и Сергеем Кузнецовым в главных ролях.

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Синопсис такой: чиновница министерства Даша сбегает от навалившихся проблем в командировку по Пермскому краю. Её попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей. Вместе они отправляются в путешествие по живописным городам и селам.

Также в ролях: Александра Ревенко ("Движение вверх", "Содержанки"), Алесь Снопковский ("Король и Шут", "Иные"), Василина Маковцева ("Повелитель ветра", "Пришелец") и Анна Галинова ("Последний богатырь", "Огонь", "Душегубы") и особо отмеченный фикус Борис.

Премьера - 21 ноября.