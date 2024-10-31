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Вышел трейлер романтической комедии с Ириной Старшенбаум и фикусом Борисом

Опубликован трейлер ромкома в формате роуд-муви "Втроём" с Ириной Старшенбаум и Сергеем Кузнецовым в главных ролях.

Опубликован трейлер романтической комедии «Втроем»
© Российская Газета

Синопсис такой: чиновница министерства Даша сбегает от навалившихся проблем в командировку по Пермскому краю. Её попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей. Вместе они отправляются в путешествие по живописным городам и селам.

Также в ролях: Александра Ревенко ("Движение вверх", "Содержанки"), Алесь Снопковский ("Король и Шут", "Иные"), Василина Маковцева ("Повелитель ветра", "Пришелец") и Анна Галинова ("Последний богатырь", "Огонь", "Душегубы") и особо отмеченный фикус Борис.

Премьера - 21 ноября.

Фильмы и сериалы
Пришелец
Содержанки
Последний богатырь
Движение вверх
Алесь Снопковский
Василина Маковцева
Анна Галинова
Александра Ревенко
Ирина Старшенбаум
Сергей Кузнецов