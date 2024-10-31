Представлен документальный сериал о футболе в российских регионах

На канале московского ФК "Динамо" в сервисе "Дзен" выложили первую серию документального сериала "Невидимый футбол", из которого можно будет узнать о жизни любительских клубов и различных объединений в разных уголках страны.

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Контентная платформа Дзен и ФК «Динамо» Москва представили документальный проект о людях, которые развивают футбол в регионах России.

В частности, зрители познакомятся с особенностями футбола в селах и городах Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской области, Кабардино-Балкарии, Карелии и Башкортостана. Первая серии, которая называется "Порт Вера", посвящена футбольному клубу "Алеут" из поселка Подъяпольское в Приморье. Его основателю приходится ежедневно преодолевать по 200 км, чтобы провести тренировки детей в четырех поселениях. При этом он мечтает когда-нибудь сделать клуб профессиональным.

Ранее "Дзен" и творческое объединение "Ничего Обычного" представили проект о дворовом футболе в России - "Где живут мечты".