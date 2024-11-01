В России призвали поднять стоимость билетов в кинотеатры

В российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей. Так киноиндустрия сможет «встать с колен» и начать получать нормальную прибыль, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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«Если мы выйдем на цену билета за 400 рублей, чего индустрия давно заслуживает, то ситуация улучшится. Поход в кино – это культурное мероприятие, оно не должно стоить 100, 200 рублей», — убежден специалист.

До этого сообщалось, что в первую неделю августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Этот показатель стал самым высоким за всю историю официальной статистики. Эксперты предрекают рост стоимости билетов как минимум до 1 тыс. рублей., подчеркивая, что в зрелищных индустриях растет постоянно.

Он напомнил, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч рублей, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость билетов можно довести до 400 рублей с сегодняшних 300-350 рублей.