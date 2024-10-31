Завершены съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»

Кинокомпания «Фреш-Фильм» объявила о завершении съемок приключенческого фильма для всей семьи «Артек. Большое путешествие: 1812».

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Большая часть съемок проходила непосредственно на территории МДЦ «Артек». Помимо актеров Михаила Галустяна, Романа Постовалова, Виталия Гогунского и других, в фильме приняли участие сами артековцы – более 3000 детей со всей страны, которые приехали на 11 смену в лагерь.

По сюжету герои фильма снова окажутся в прошлом. Подросток Митя Неверовский в исполнении молодого актера Тимофея Поповича станет частью важных исторических событий для нашей страны. События одной из временных линий будут происходить в 1925 году, когда лагерь только был основан, другой – во время Отечественной войны 1812 года. Съемки этой части проходили непосредственно в районе Бородинского поля.