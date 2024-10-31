Плохие сборы фильмов связали с недостаточным продвижением

Алексей Васясин заявил НСН, что Голливуд выпускает фильмы как завод, а российская индустрия больше похожа на ателье.

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Каждую неделю в кинотеатрах должен выходить фильм со сборами в 300-800 миллионов, чтобы индустрия чувствовала себя комфортно, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Чтобы мы себя комфортно чувствовали, нам нужен каждый месяц фильм-миллиардер. И чтобы каждую неделю выходил фильм с потенциалом сборов в 300-800 миллионов. Тогда мы будем двигаться в сторону 50-55 миллиардов сборов в год. Такие картины – это хороший сюжет, яркие актеры, режиссура, замечательный сценарий. Все компоненты должны совпасть. Если продюсер мудр и смог совместить замысел картины и коммерческий подход, то все сложится. У нас должно быть таких 60-70 фильмов в год, а у нас их три-четыре», - отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин подчеркнул, что важную роль сегодня играет маркетинговая кампания картины.

«Чтобы фильм много собрал, нужна грамотная маркетинговая компания, чтобы потребитель о нем знал. Фильм может быть гениальным, но он не соберет, если нет грамотного продвижения. Мы видим много таких примеров из-за отсутствия системного подхода. Нужна дата релиза, рекламная кампания, а у нас все немного с колес. Надо переходить просто не на ателье, а на завод, так как Голливуд – это завод. А у нас именно ателье, пошили и выпустили… А нужен системный подход», - добавил он.

Кассовые сборы кинотеатров по итогу году составят 42 миллиарда рублей, а для комфортной жизни нужны 60 миллиардов, заявил ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.