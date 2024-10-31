Вышел трейлер продолжения сериала «Мастодонт»

Опубликован первый трейлер второго сезона успешного сериала "Мастодонт" с Фёдором Добронравовым в главной роли.

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Первый сезон, напомним, вышел сразу на нескольких онлайн-площадках и занял второе место в перечне самых просматриваемых сериалов прошлого года, созданных при поддержке ИРИ (на первом месте, как нетрудно догадаться, - "Слово пацана. Кровь на асфальте").

В центре внимания - всё тот же деятельный чиновник из провинции Виктор Петрович Молодцов, которому удалось покорить технологичную Москву и обрести дочь Катю с внуком Ростиком. Но теперь на его голову и на головы его близких обрушиваются новые неприятности, и с присущей Молодцову энергией он бросается на выручку.

В ролях также: Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Александр Самойленко, Ольга Медынич, Марк Богатырев, Алексей Барабаш, Алексей Золотовицкий, Виктория Богатырева, Максим Щеголев, Никита Тарасов, Марк Вдовин и другие.

Часть съёмок прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Даты премьеры пока нет, обещано "скоро".