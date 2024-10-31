$97.02-0.03105.52+0.30
Войти в почту

Вышел трейлер продолжения "Мастодонта" с Добронравовым, Яковлевой и Харатьяном

Опубликован первый трейлер второго сезона успешного сериала "Мастодонт" с Фёдором Добронравовым в главной роли.

Вышел трейлер продолжения сериала «Мастодонт»
© Российская Газета

Первый сезон, напомним, вышел сразу на нескольких онлайн-площадках и занял второе место в перечне самых просматриваемых сериалов прошлого года, созданных при поддержке ИРИ (на первом месте, как нетрудно догадаться, - "Слово пацана. Кровь на асфальте").

В центре внимания - всё тот же деятельный чиновник из провинции Виктор Петрович Молодцов, которому удалось покорить технологичную Москву и обрести дочь Катю с внуком Ростиком. Но теперь на его голову и на головы его близких обрушиваются новые неприятности, и с присущей Молодцову энергией он бросается на выручку.

В ролях также: Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Александр Самойленко, Ольга Медынич, Марк Богатырев, Алексей Барабаш, Алексей Золотовицкий, Виктория Богатырева, Максим Щеголев, Никита Тарасов, Марк Вдовин и другие.

Часть съёмок прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Даты премьеры пока нет, обещано "скоро".

Фильмы и сериалы
Виктория Богатырева
Алексей Золотовицкий
Максим Щеголев
Алексей Барабаш
Марк Вдовин
Никита Тарасов
Александр Самойленко
Дмитрий Харатьян
Марк Богатырев
Ольга Медынич
Федор Добронравов
Елена Яковлева
ВДНХ