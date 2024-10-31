Вышел трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели»

Трейлер и дату премьеры фильма «Совсем ошалели» (ранее известного как «Шале») обнародовала 31 октября 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедии режиссера Ольги Френкель исполнили Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин, Евгений Ковалюк и Никита Расхвалов.

© Кадр из трейлера

По сюжету Ольга Гаврилова (Михалкова) с молодым бойфрендом Кириллом (Яглыч) приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором (Куценко) и его очаровательной подругой Мариночкой (Максимова). Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что они были женаты и в данный момент пытаются развестись и поделить имущество.

В российский прокат «Совсем ошалели» выйдет 12 декабря.