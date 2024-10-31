Джон Красински снова сыграет Джека Райана в фильме-сиквеле

Полнометражный фильм про Джека Райана запустила в производство студия Amazon MGM Studios. Как сообщает Deadline, к своей роли вернется Джон Красински, который сыграл заглавного персонажа во всех сезонах сериала «Джек Райан». По данным издания Джеймса Грира снова сыграет Уэнделл Пирс, переговоры об участии в проекте ведет также Майкл Келли, исполнитель роли Майка Новембера.

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Эндрю Бернстайн, который был исполнительным продюсером и режиссером во 2-м сезоне, снимет фильм по сценарию Аарона Рабина, который был исполнительным продюсером и сценаристом в 4-м сезоне. Фильм производится совместно с Paramount Pictures и Skydance.

«ИнтерМедиа» напоминает, что сериал об агенте ЦРУ Джеке Райане и его расследованиях, основанный на романах Тома Клэнси, выходил на Amazon Prime Video с 2018 по 2023 год и был закрыт после четырех сезонов. Он по-прежнему входит в число самых популярных в мире проектов видеосервиса. Фильм станет продолжением этой истории.