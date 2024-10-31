В России снимают фильм о творчестве Андрея Тарковского

Российское общество «Знание» представит фильм, посвященный личности и творчеству Андрея Тарковского.

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В съемках фильма «Тарковский. Отпечаток» принимают участие деятели киноиндустрии — народный артист России и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, киновед и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, а также кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино и ведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов.

Они поделятся мыслями о символах в фильмах Тарковского и проведут параллели с жизнью мастера. Премьера картины запланирована на декабрь 2024 года.

«В новой картине, посвященной творчеству знаменитого режиссера, зрители познакомятся с тем, как формировался особый киноязык Андрея Тарковского. Вместе с авторами фильма зрители смогут самостоятельно исследовать те места, где родился и вырос режиссер, что его окружало, чем он интересовался, что стало основой его дальнейшей деятельности и нашло художественное отражение в его картинах», — сообщает портал общества «Знание».

Съемки фильма также пройдут в городе Юрьевец Ивановской области на территории музейного центра Андрея Тарковского, в доме, где режиссер провел свое детство.

«Наше время — очень быстрое, стремительное. Настолько, что мы не успеваем сосредоточиться на самих себе, хотя бы попытаться приблизиться к пониманию, что есть истина. Мы торопимся, а Тарковский в каждом своем фильме неспешно разбирался и в вопросах нравственности, и в вопросах совести», — отмечает Сергей Безруков, который озвучит в фильме дневники Тарковского.

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