Опубликованы персональные постеры ремейка «Носферату»

Журналисты издания IGN опубликовали персональные ремейка хоррора «Носферату» с Биллом Скарсгардом. На них изображены центральные герои истории.

© Чемпионат.com

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Также в актёрский состав переосмысления «Носферату» вошли Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

Персональные постеры ремейка «Носферату»

© Universal Pictures

© Universal Pictures

© Universal Pictures

© Universal Pictures