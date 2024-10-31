Кит Харинтон исполнит главную роль в комедии «Колесница»

Кит Харингтон («Игра престолов», «Индустрия») и Билли Магнуссен («Идеальный лжец», «Дом у дороги») исполнят главные роли в комедии «Колесница» (Chariot) режиссера Стива Пинка («Машина времени в джакузи», «Что случилось прошлой ночью»). Как сообщает Deadline, сценарий написал актер Джек Доннелли («Стримеры»).

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Пол Ровиа, известный жокей, ищет искупления после того, как стал причиной крупной аварии на скачках, из-за которой он был отстранен от спорта на два года, - сообщается в синопсисе. - Отчаявшись снова участвовать в Гранд Нэшнл, Пол объединяется с Кейт О'Лири и ее диким кентавром по имени Колесница. Сначала Пол и Колесница не находят общего языка, но в конечном итоге образуют неудержимый дуэт, покоряя мир гонок.

Кто из заявленных актеров сыграет жокея, а кто гибрид человека с конем – пока не известно.