Вышел трейлер хоррора «Присутствие»

Кинокомпании Extension 765 и The Spectral Spirit Company опубликовали полноценный трейлер хоррора «Присутствие». В ролике камера показывает убранство мрачного дома и членов семьи, которые в нём живут.

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Согласно короткому синопсису, во время переезда в новый загородный дом члены семьи начинают понимать, что находятся здесь не одни. Другие детали сюжета не раскрываются.

В актёрский состав вошли Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла»), Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лэнг, Эдди Мэдэй, Вест Малхолланд и другие. Режиссёром выступил Стивен Содерберг, поставивший фильмы «Одиннадцать друзей Оушена» и «Прачечная».

Премьера ленты «Присутствие» в кинотеатрах России состоится 16 января 2025 года.