Квентин Тарантино не стал смотреть «Дюну» Дени Вильнева

Недавно легендарный Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Джанго освобождённый») дал новое интервью журналистам. В ходе разговора постановщика спросили, смотрел ли он фильм «Дюна 2» Дени Вильнёва.

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Тарантино ответил, что смотрел экранизацию произведения от Дэвида Линча, причём несколько раз. Поэтому он не видит смысла снова интересоваться этой историей.

«Я смотрел "Дюну" Дэвида Линча, причём несколько раз. Я не вижу смысла снова знакомиться с этой историей. Мне не нужно видеть червей под спайсом. Мне не нужно смотреть фильм, в котором слово "спайс" произносится так драматично».

Напомним, мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля этого года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.