Пятерка главных сериалов ноября

Суровый ноябрь нас ждет в плане новинок. Все развлекательные проекты отечественные и западные онлайн-кинотеатры передвинули на новогодние праздники, а вот последнему осеннему месяцу радости досталось не так уж и много. Самое время рассказать о наиболее интересных предстоящих сериальных премьерах. Смотреть подано!

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1. Дайте шоу (с 1 ноября на Иви и KION)

Ни для кого не секрет, что мир отечественного шоу-бизнеса далеко не так прекрасен, каким может показаться на первый взгляд. А на фоне скандала с американским исполнителем P. Diddy, наше «Дайте шоу» смотрится так вообще в тему. Милош Бикович играет поп-звезду Кирилла Артемьева, которого внезапно обвиняет в изнасиловании начинающая исполнительница (звезда сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская). Новость тут же попадет в лапы прожженных журналистов, которые начинают «копаться в грязном белье», доставая на поверхность все более нелицеприятные факты. И у каждого участника этой истории своя выгода. Подобные проекты особой радости и гордости не вызывают, однако все же будет интересно посмотреть, куда вырулят данную историю создатели сериала.

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2. Молот ведьм (со 2 ноября на START и Okko)

Долго сказка сказывается, да недолго сериал снимается. Особенно если этот сериал на сказочно-фэнтезийную тему, коей нас отечественные онлайн-кинотеатры не часто балуют. А тут сразу целый ворох всего самого интересного навалили — и колдуньи, и богатыри, и таинственные эксперименты с природой, и борьба не на жизнь, а на смерть. За родных людей, за Россеюшку. Очередная незамысловатая разлекаловка зрителю будет обеспечена.

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3. День шакала (с 7 ноября на Peacock)

Перед нами вольная экранизация, к слову сказать, не первая, но, будем надеяться» и не последняя, культового романа Фредерика Форсайта. И если в оригинале речь шла о попытке убить Шарля Де Голля, то в данном сериале эта тема будет отодвинута на второй план. На первый же выйдет противостояние киллера по кличке Шакал и агента британской разведки, преследующего его по всему миру.

Главную роль в сериале исполнил Эдди Рэдмейн, который на этот раз отошел от образа добродушного волшебника, став слишком суровым и опасным героем, умеющим преображаться и менять маски ради достижения своей убийственной цели.

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4. Кросс (с 14 ноября на Prime video)

Знаменитый детектив Алекс Кросс, герой серии романов американского писателя Джеймса Паттерсона, уже не первый раз попадет на экраны. В прошлом его оживляли такие актеры как Морган Фримен и Тайлер Перри, но ни один из них не смог запомниться зрителю. Очередную попытку влезть в шкуру детектива предпримет на этот раз актер Элвис Ходж, звезда фильма «Черный Адам». Повествование обещает быть мрачным, мучительным, и маскулинность главного героя будет отлично сочетаться с его уязвимостью перед лицом личной трагедии — детективу придется расследовать убийство своей жены.

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5. Дюна: Пророчество (с 17 ноября на HBO Max)

На волне популярности «Дюны» Дени Вильнева, которая из диптиха в скором времени превратится в триптих — третья часть фильма не за горами, боссы HBO Max провернули с этим фильм такую же штуку, как и в свое время с популярным сериалом «Игра престолов», решив расширить фантастическую вселенную и представив сериал-приквел, события которого развернутся за десять тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса.

Нас ждет рассказ о тайном женском обществе, которое при помощи интриг будет контролировать Вселенную во благо всего человечества. И этот проект по праву претендует на статус настоящего хита среди ноябрьских премьер.

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Помимо прочего, с 7 ноября попадем в индийское подразделение секретной шпионской организации спин-оффа сериала «Цитадель. Хани Банни» на Amazon Prime Video, 9 ноября вернемся со вторым сезоном в таинственный мир «Аркейна» на Netflix, 13 ноября узнаем, как обстоят дела у отвязных сестричек во втором сезоне комедийного сериала «Заговор сестер Гарри» на Apple TV+, 14 ноября продолжим разбираться в тайнах второго сезона фантастического сериала «Укрытие» также на Apple TV+, с 14 ноября погрузимся во времена ирландской смуты в мини-сериале «Ничего не говори» на FX, с 17 ноября узнаем о всех трудностях нефтяного бизнеса в первом сезоне сериала «Землевладелец» на Paramount+, с 21 ноября снова попадем в убийственные передряги вместе с горе-детективами во втором сезоне сериала «Основано на реальных событиях», а 29 ноября почувствуем вкус скорости в мини-сериале «Сенна» о судьбе знаменитого гонщика «Формулы 1» на Netflix.