Там чудеса, там ведьмы бродят: пятерка главных сериалов ноября
Суровый ноябрь нас ждет в плане новинок. Все развлекательные проекты отечественные и западные онлайн-кинотеатры передвинули на новогодние праздники, а вот последнему осеннему месяцу радости досталось не так уж и много. Самое время рассказать о наиболее интересных предстоящих сериальных премьерах. Смотреть подано!
1. Дайте шоу (с 1 ноября на Иви и KION)
Ни для кого не секрет, что мир отечественного шоу-бизнеса далеко не так прекрасен, каким может показаться на первый взгляд. А на фоне скандала с американским исполнителем P. Diddy, наше «Дайте шоу» смотрится так вообще в тему. Милош Бикович играет поп-звезду Кирилла Артемьева, которого внезапно обвиняет в изнасиловании начинающая исполнительница (звезда сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская). Новость тут же попадет в лапы прожженных журналистов, которые начинают «копаться в грязном белье», доставая на поверхность все более нелицеприятные факты. И у каждого участника этой истории своя выгода. Подобные проекты особой радости и гордости не вызывают, однако все же будет интересно посмотреть, куда вырулят данную историю создатели сериала.
2. Молот ведьм (со 2 ноября на START и Okko)
Долго сказка сказывается, да недолго сериал снимается. Особенно если этот сериал на сказочно-фэнтезийную тему, коей нас отечественные онлайн-кинотеатры не часто балуют. А тут сразу целый ворох всего самого интересного навалили — и колдуньи, и богатыри, и таинственные эксперименты с природой, и борьба не на жизнь, а на смерть. За родных людей, за Россеюшку. Очередная незамысловатая разлекаловка зрителю будет обеспечена.
3. День шакала (с 7 ноября на Peacock)
Перед нами вольная экранизация, к слову сказать, не первая, но, будем надеяться» и не последняя, культового романа Фредерика Форсайта. И если в оригинале речь шла о попытке убить Шарля Де Голля, то в данном сериале эта тема будет отодвинута на второй план. На первый же выйдет противостояние киллера по кличке Шакал и агента британской разведки, преследующего его по всему миру.
Главную роль в сериале исполнил Эдди Рэдмейн, который на этот раз отошел от образа добродушного волшебника, став слишком суровым и опасным героем, умеющим преображаться и менять маски ради достижения своей убийственной цели.
4. Кросс (с 14 ноября на Prime video)
Знаменитый детектив Алекс Кросс, герой серии романов американского писателя Джеймса Паттерсона, уже не первый раз попадет на экраны. В прошлом его оживляли такие актеры как Морган Фримен и Тайлер Перри, но ни один из них не смог запомниться зрителю. Очередную попытку влезть в шкуру детектива предпримет на этот раз актер Элвис Ходж, звезда фильма «Черный Адам». Повествование обещает быть мрачным, мучительным, и маскулинность главного героя будет отлично сочетаться с его уязвимостью перед лицом личной трагедии — детективу придется расследовать убийство своей жены.
5. Дюна: Пророчество (с 17 ноября на HBO Max)
На волне популярности «Дюны» Дени Вильнева, которая из диптиха в скором времени превратится в триптих — третья часть фильма не за горами, боссы HBO Max провернули с этим фильм такую же штуку, как и в свое время с популярным сериалом «Игра престолов», решив расширить фантастическую вселенную и представив сериал-приквел, события которого развернутся за десять тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса.
Нас ждет рассказ о тайном женском обществе, которое при помощи интриг будет контролировать Вселенную во благо всего человечества. И этот проект по праву претендует на статус настоящего хита среди ноябрьских премьер.
Помимо прочего, с 7 ноября попадем в индийское подразделение секретной шпионской организации спин-оффа сериала «Цитадель. Хани Банни» на Amazon Prime Video, 9 ноября вернемся со вторым сезоном в таинственный мир «Аркейна» на Netflix, 13 ноября узнаем, как обстоят дела у отвязных сестричек во втором сезоне комедийного сериала «Заговор сестер Гарри» на Apple TV+, 14 ноября продолжим разбираться в тайнах второго сезона фантастического сериала «Укрытие» также на Apple TV+, с 14 ноября погрузимся во времена ирландской смуты в мини-сериале «Ничего не говори» на FX, с 17 ноября узнаем о всех трудностях нефтяного бизнеса в первом сезоне сериала «Землевладелец» на Paramount+, с 21 ноября снова попадем в убийственные передряги вместе с горе-детективами во втором сезоне сериала «Основано на реальных событиях», а 29 ноября почувствуем вкус скорости в мини-сериале «Сенна» о судьбе знаменитого гонщика «Формулы 1» на Netflix.