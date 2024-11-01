Объявлены лауреаты премии «Главные герои — 2024»

Церемония вручения Национальной детской премии "Главные герои - 2024" состоялась в Государственном Кремлевском Дворце. Победителями стали популярные ведущие Оксана Федорова, Милана Филимонова, отмечены также проекты "Три кота" и "Барбоскины", сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Карусель".

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Награды получили победители в 12 номинациях. Лауреатов выбрали зрители телеканала "Карусель" в ходе онлайн-голосования. Вместе с награждением состоялся масштабный гала-концерт, который телезрители канала "Карусель" увидят в эфире уже 4 ноября, в День народного единства.

«Главные зрители нашего канала - это, конечно, дети. Именно поэтому мы отводим им такую ответственную роль - быть справедливым жюри премии "Главные Герои". И ребята делают это с удовольствием! С 1 августа по 23 октября они оставили около 2 млн голосов в поддержку любимых ведущих, анимационных героев, мультфильмов, песен и программ», — отметила главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева.

Так, в номинации "Главный познавательный ТВ-проект" победу одержала передача "Спокойной ночи, малыши!", а главным развлекательным ТВ-проектом стал "Это супер!". Также главной ведущей ТВ-программы признали Оксану Федорову - бессменную ведущую "Спокойной ночи, малыши!".

«Я по-настоящему горжусь наградой премии "Главные герои"! Это радостное и в то же время волнительное событие, ведь меня поддержали дети - самые честные и искренние зрители. Программа "Спокойной ночи, малыши!" в эфире уже 60 лет, и я уверена, что у нее большое будущее. Наши выпуски станут приятным завершением дня для многих поколений детей», — сказала Федорова.

Главным ведущим ТВ-программы молодые зрители назвали Каляку-Маляку из программы "Студия Каляки-Маляки", а главным юным ведущим стала Милана Филимонова ("Это супер!"). В номинации "Главная детская песня" победа у "Гимна Простоквашино", а в номинации "Главный детский фильм" выиграл проект "Три богатыря и Пуп Земли". В категории "Главный познавательный анимационный сериал" победил проект "Ми-ми-мишки", а главным комедийным анимационным сериалом назвали "Барбоскины". Награду также получил проект "Три кота" - его признали главным развивающим анимационным сериалом, а главным анимационным героем стала Варя из проекта "Сказочный патруль".

Национальная детская премия "Главные Герои" основана в 2017 году. Она включает в себя голосование детей за лучших персонажей и ведущих, любимые мультфильмы, песни и многое другое, а также торжественную церемонию награждения победителей в каждой из номинаций.