Стартовал прием заявок на получение Дальневосточной кинопремии

Приём заявок на получение Дальневосточной кинопремии стартовал в России. Минвостокразвития России и КРДВ, которые входят в число организаторов кинопремии, объявили о старте приёма заявок от соискателей, сообщает ИА DEITA.RU. Он продлится до 18 ноября нынешнего года.

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К участию в конкурсе приглашают авторов полнометражных художественных, документальных и многосерийных фильмов, которые были созданы в 2022 и 2023 годах в ДФО.

«Кино – это верный, надёжный и доступный способ сохранить и передать будущим поколениям этнографическое, историческое и культурное богатство Дальнего Востока во всём его многообразии», – подчеркнула Эльвира Нургалиева, заместитель главы Минвостокразвития России.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на портале двкинопремия.рф. Известно, что награды будут вручены в четырёх номинациях. Так, будет определён лучший фильм или сериал, лучший сценарий, лучшая работа режиссёра, а также лучший дебют. Помимо этого, будет вручен специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока». Победителей объявят спустя месяц после завершения приёма заявок от претендентов – 18 декабря в Москве в торжественной обстановке.