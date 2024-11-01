Топ-5 кинопремьер ноября этого года

Ноябрьский ТОП-5 киноновинок по версии BFM-Новосибирск составили три зарубежные и две российские картины.

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Вторая часть «Гладиатора» от культового режиссера Ридли Скотта – и анонсированы уже третья и четвертая части! Комедийная драма про арестованную звезду мотивационных тренингов – сюжет сценаристам явно подсказали скандалы с Еленой Блиновской и др. Картина о фотомодели, ставшей известной корреспонденткой журнала Vogue во время Второй мировой войны. История любви двух одаренных людей – немецкой художницы Габриеле Мюнтер и знаменитого русского художника Василия Кандинского. Новая комедия со звездами «Квартета И» – продолжение похождений Лёши, Саши, Камиля и Славы, на этот раз в Турции.

«За слова отвечаю»

– И что там, много набежало?

– Больше четырех тысяч предзаказов.

– А сказки как были самым востребованным жанром, так и остались.

Сверхуспешную звезду мотивационных тренингов Светлану Солнце обвиняют в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Инфоцыганка попадает в тюрьму и меняет жизнь своих сокамерниц.

Для защиты в суде Свете необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Но волна общественной ненависти не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Солнца – это ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Эта драматическая комедия особенно актуальна в связи со скандальными событиями вокруг Елены Блиновской, прозванной СМИ «главной инфоцыганкой РФ». Ее обвинили в мошенничестве и неуплате налогов на 900 миллионов рублей.

«Гладиатор 2»

Сиквел культовой картины Ридли Скотта. Оригинальный фильм с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом, вышедший в 2000 году, показал историю римского генерала, ставшего гладиатором. Кинолента завоевала пять «Оскаров», в том числе приз за лучший фильм и лучшую мужскую роль.

Вторую часть пришлось ждать четверть века. Еще в 2002-м было объявлено, что «Гладиатор 2» расскажет о происхождении Луция. Однако Скотт снимал много замечательных фильмов – «Царство небесное», «Хороший год», «Гангстера», «Робин Гуда», «Прометея», «Марсианина», а продолжения «Гладиатора» все не было. Наконец, осенью 2018-го об исторической ленте заговорили опять: кинокомпания Paramount Pictures дала добро на съемки.

В итоге зритель должен получить то, на что рассчитывает: масштабные эффектные сцены, звездных актеров и драматический сюжет. Действие сиквела будет происходить через 20 лет, в 200 году н.э. во времена правления Септимия Севера. Причем запланирована целая трилогия: третий и четвертый фильмы выйдут в 2026-2027 годах.

«Кандинский и его муза»

Биографический фильм производства Германии о любви двух одаренных людей – немецкой художницы Габриеле Мюнтер и знаменитого русского художника Василия Кандинского, сооснователей знаменитого творческого объединения «Синий всадник».

Василий Кандинский официально был женат дважды. Но была в его жизни еще одна женщина, на глазах которой рождался творческий гений основателя абстракционизма. Молодая немецкая художница стала для Кандинского спутницей и единомышленницей на долгие 12 лет.

Пока признанный мастер купался во славе, наслаждался признанием и финансовыми успехами, Габриеле томилась в его тени. Постепенно их отношения становились все сложнее и напряженнее, заглушая былую страсть.

Дата выхода: 14 ноября 2024;

Режиссер: Маркус Розенмюллер;

В ролях: Владимир Бурлаков, Моника Госсманн, Марианна Зёгебрехт, Ванесса Лойбль, Лена Калиш.

Картина с Кейт Уинслет в главной роли про Ли Миллер – американскую фотомодель, которая стала известной корреспонденткой журнала Vogue во время Второй мировой войны.

Она снимала высадку союзников во Франции, первое применение напалма при осаде Сен-Мало, освобождение Парижа, концентрационные лагеря Бухенвальд и Дахау. Сделала ряд запоминающихся фотографий – «Мертвый эсэсовец в канале», «Ли Миллер в ванной Гитлера» и т.д.

После войны Ли стала испытывать жестокие приступы посттравматического синдрома. Несмотря на то, что она вышла замуж, родила сына, выиграла несколько международных конкурсов по кулинарии, ужасы войны не оставляли ее на протяжении всей жизни.

«Один день в Стамбуле»

– Какой гид? У нас же поминки.

– Ну так стриптизершу-то я отменил!

– Зря.

Новая комедия со звездами «Квартета И», ранее выпустившими популярную серию фильмов «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины», «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля – бывшего банкира Вадика. Но по прилету выясняется, что тот умер. Помощник бизнесмена предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору.

Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания. Но ясно одно: усопший повлиял на жизнь каждого из собравшихся.