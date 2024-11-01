Зачем смотреть сериал «Многогранники»

В онлайн-кинотеатре Start выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Многогранники» — мелодрама о любовном треугольнике, подростках и деньгах. Основанный на завирусившемся онлайн-романе проект режиссера Ники Яковлевой появился в самое подходящее для него время. Почему его стоит увидеть, рассказывает «Лента.ру».

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Год выхода: 2024;

Страна: Россия;

Жанр: мелодрама;

Количество серий: 8;

Продолжительность серии: 25 минут;

Режиссер: Ника Яковлева;

Актеры: Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Данила Краснов, София Лопунова, Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев, Евдокия Германова.

Маша (Тина Стойилкович), москвичка из семьи среднего достатка, учится в престижном столичном вузе в окружении мажоров. В мир золотой молодежи она вписалась вполне органично — есть у нее и друзья-однокурсники, и даже модник-бойфренд Дима (Степан Белозеров). Правда, у трагически осиротевшего несколько лет назад Димы душа не на месте — то и дело он норовит приложиться к бутылке, устроить скандал или совершить что-то опасное для жизни.

Не помогает и без того расшатанному состоянию Димы возвращение из Лондона Ромы (Данила Краснов), который приглашает однокурсников отпраздновать свой день рождения на яхте. Между бывшими закадычными друзьями явно кошка пробежала, но подробности этой таинственной истории оба предпочитают не раскрывать. Ровно до тех пор, пока Дима не накидается в дрова на яхте — праздник обернется не то чтобы кошмаром, но старые обиды между подростками опасно обнажатся.

Дима явно точит зуб на Рому, который, особо не стараясь, крадет сердца всех молодых дам на яхте — включая, кажется, и Машино.

«Вечеринки, дорогие машины, модная одежда, красивые дома. Это обычная жизнь моих однокурсников. Они — другие. Их жизнь легка и беззаботна. А что, если не так? Что, если им тоже бывает больно?» — таким вопросом главной героини Маши открывается первая серия «Многогранников», и это, должно быть, самая четкая аннотация к сериалу режиссера Ники Яковлевой («Лэйт Найт Скул», «Говорят», «Что-то положительное»).

Больно будет всем — и молодым мажорам, и их вечно занятым родителям, и Маше. У кого-то заноет старая обида, кто-то получит в нос кулаком, кому-то придется пережить предательство. И кто-то непременно захочет рискнуть своей жизнью ради кого-нибудь еще.

Взрослые переживания и весьма непростые испытания падают на плечи вчерашних подростков. Да, большинство из них происходят из весьма состоятельных семей — сериал активно пытается приманить зрителя тайным миром богатых, как уже делали культовые «Большая маленькая ложь», «Белый лотос», «Наследники» и целая вереница менее популярных проектов. Однако финансовое благополучие героев «Многогранников» позволяет скорее нарисовать привлекательный антураж с яхтами, лофтами и дорогими автомобилями, а вот проблемы, с которыми сталкиваются герои сериала, покажутся вполне жизненными и для их менее обеспеченных сверстников.

«Легко ли быть богатым?» — спрашивает сериал в первые минуты хронометража, но на самом деле задается классическим вопросом: «Легко ли быть молодым?»

А вот удастся ли на этот вопрос ответить — совсем иной разговор. Если задача эта в следующих эпизодах упадет исключительно на молодое поколение, которое играют преимущественно малоизвестные актеры, то любой их ответ, скорее всего, будет воспринят с долей скепсиса. Слишком уж пресную игру выдает ансамбль золотой молодежи, будучи предоставленным самому себе.

К счастью, ситуацию (и молодых коллег) вытягивают более опытные артисты — Алексей Агранович («О чем говорят мужчины»), Ольга Ломоносова («Черные кошки») и в особенности Евдокия Германова («Кикс», «Розыгрыш»). Их присутствие в кадре ограничено, но все же в контексте проблемы отцов и детей, которую этот сериал тоже, разумеется, поднимает, такое явление разного уровня профессионализма можно даже считать за метакомментарий.

Ведь и по сюжету персонажи-подростки вступают во взрослую жизнь неуверенными и тихими шажками, то и дело оглядываясь на опытных родителей.

Плюс благодаря всему вышеперечисленному в первых двух эпизодах сериал избегает надрывного драматизма, зачастую присущего мелодрамам телевизионного формата. Бурю эмоций герои «Многогранников» переживают внутри себя — демонстрируется это через многочисленные флешбэки, которые и разматывают перед зрителем всю подноготную отношений золотой молодежи. Благодаря этому инструменту, к которому Яковлева прибегает агрессивно часто, нет-нет да и вспомнишь культовый мистический сериал-катастрофу «Остаться в живых» Дж.Дж. Абрамса.

«Многогранники» зародились в 2019-м как написанный меньше чем за год писательницей Натальей Способиной (фэнтезийный цикл «Прядущая») онлайн-роман. История двух заклятых друзей и девочки, которая нравится обоим, оказалась чрезвычайно популярной, причем в возрастных категориях от 14-ти до 76 лет (таков возраст самой пожилой читательницы, оставившей о романе отзыв). В 2022-м свет увидела печатная книга, а еще через два года подоспел и сериал. И подоспел, судя по всему, крайне вовремя.

«Эта история будет интересной тем, кто когда-то был, есть или будет молодым — то есть всем. Для меня этот проект в первую очередь про боль, которая есть в каждом из нас и которую мы порой неосознанно причиняем другим, создавая какой-то круговорот травм, поэтому мир сейчас напоминает большой травмпункт, где каждый изранен и кровоточит», — еще до выхода сериала рассказывала Ника Яковлева, и ее комментарий дает веру в то, что и «Многогранники» окажутся не глухи к веяниям времени.

Планету и вправду сегодня штормит, и лучшим лекарством, вероятно, станет прививка эмпатии. Если «Многогранникам» ее сделать получится, то и времени, потраченного на этот сериал, определенно будет не жаль.

Сериал «Многогранники» выходит в онлайн-кинотеатре Start с 1 ноября.