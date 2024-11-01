Евгений Сафронов сыграл в новом комедийном сериале «Макрон»

Бывший актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Евгений Сафронов принял участие в съемках нового комедийного сериала «Макрон». Премьера запланирована на 11 ноября, рассказали в пресс-службе ТНТ.

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«Приятно было поработать в прекрасном ансамбле актеров в лице Александра Робака, Михаила Трухина, Алексея Лукина, Дарьи Пицик и других талантливых артистов. Ирина Аркадьева, режиссер картины, собрала вместе профессионалов высокого класса во всех областях кино, и на площадке все было четко и слажено. Более того, у актеров было достаточно «творческого воздуха», чтобы обсуждать нюансы каждой из сцен, учитывать мельчайшие оттенки характера персонажей – при таком подходе, казалось бы, не самая важная сцена всегда становится полнее, острее, смешнее», – прокомментировал артист.

Красноярскому актеру досталась роль рабочего по фамилии Зябликов, который трудится на лесопилке.

Картина состоит из 20 серий. Она посвящена романтическим отношениям молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики.

Ранее в интервью «ФедералПресс» красноярский актер Влад Демин рассказал, почему выбрал такую профессию.