Как проходят съемки фильма «Гуантанамера» на Кубе

Куба - это прекрасная база с особым колоритом и прекрасными актерами, и ее должно быть больше в российском кино. Такое мнение высказал в комментарии российским журналистам генеральный директор компании "Мирфильм" Рафаел Минасбекян. Он также является одним из создателей и генеральным продюсером совместного российского фильма "Гуантанамера", съемки которого в эти дни проходят в Гаване.

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«Можно сказать, что мы - сталкеры производства на Кубе от России», — отметил Минасбекян.

Он напомнил, что с 1990-х годов российские кинопроизводители не снимали подобных масштабных полнометражных художественных фильмов на Острове свободы.

«Мы надеемся и дальше развивать это направление производства, Куба - это прекрасная база, — подчеркнул он, отметив особый колорит острова, в частности Старой Гаваны, где проходят съемки "Гуантанамеры". — У художников есть такой термин - фактурить. Так вот, Куба - это редкое место, где этого не требуется. Время само все отфактурило. Здесь невероятно живописно, что дает отличную кинематографическую картинку».

Минасбекян отметил, что создателям картины было важно задействовать в съемках как звезд российского кино, так и известных латиноамериканских актеров.

«Я был приятно удивлен актерскими талантами кубинских коллег, — сказал продюсер. — Они реально очень хорошие артисты. Это удивительно, принимая во внимание тот факт, что на Кубе снимается не так много фильмов. Тем не менее они в прекрасной форме, очень органичны, многие играют по актерской системе Станиславского, что нам всегда приятно».

Минасбекян рассказал также, что планирует пригласить некоторых кубинских актеров сниматься в российском кино.

«Наши страны взаимодействуют сейчас на очень высоком уровне, у нас исторически прекрасные взаимоотношения, — сказал он. — Царит атмосфера братства, это заметно на всех уровнях: от правительств, профессиональных партнерств и до туризма. Единственная техническая проблема - это большое расстояние, все остальное можно решить. Мы рады, что в рамках создания фильма "Гуантанамера" мы развиваем международное сотрудничество между Россией и Кубой в областях культуры, масс-медиа и кинопроизводства».

Процесс съемок

Как рассказал Минасбекян, российская часть съемок уже закончена, на Кубе съемочная группа в составе более 100 человек начала работать в начале октября, завершить процесс планируется 11 ноября. Съемки проходят в дневное и ночное время, в основном в Старой Гаване. Есть интерьерные съемки в кафе, в гостинице колониальной архитектуры, где живет главная героиня Даша, а также во многих других интерьерах Гаваны.

«Как и полагается приключенческому фильму, здесь есть стрельба, погони, трюки… Для этого кубинская студия Cubanacan предоставила свою площадку за пределами Гаваны - ведь в городе особо не постреляешь, — пошутил продюсер. — Есть интересные съемки в открытом море и под водой»‎.

Минасбекян рассказал также, что часть подводных съемок проводилась в Москве. Для этого был задействован специальный бассейн, в котором под водой был построен самолет.

«В условиях Кубы строительство такой масштабной декорации пока организовать сложно, поэтому эти сцены мы снимали в Москве»‎, — сообщил он.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, продюсер рассказал также, почему картина называется "Гуантанамера".

«Так называется кубинская национальная песня. Если говорить драматургическим языком, главная героиня пела ее, когда ее встретил наш герой. Ну и, конечно, это одно из слов, с которым Куба ассоциируется во всем мире, — сказал Минасбекян. — Естественно, "Гуантанамера" в фильме будет звучать, и не раз. Вообще в картине будет много кубинской музыки».

Он сообщил, что основную музыку к фильму пишет известный российский композитор Юрий Потеенко.

«Материал у нас получается очень красивый, Куба выглядит ярко, — подчеркнул Минасбекян. — Пока, если говорить о производственных задачах, все, зачем мы сюда приехали, мы здесь нашли, и реализовываем наши творческие и технические задачи».

Продюсер особо отметил хорошее отношение и готовность помочь со стороны кубинских коллег.

«Они помогают с площадкой, техникой, звуком, помогают операторам и осветителям»‎, — сказал он.

Минасбекян сообщил также, что российские организаторы съемок работают в контакте с Кубинским институтом кинематографического искусства и промышленности (ICAIC).

Фактор энергетического кризиса и стихийных бедствий

Участники съемок "Гуантанамеры" в эти дни на собственном опыте прочувствовали на себе влияние острого энергетического кризиса на Кубе, когда весь остров в течение почти 4 дней жил практически без света. 18 октября на Кубе вышла из строя национальная электроэнергетическая сеть, устранить проблему властям удалось лишь 22 октября. В начале октября мимо побережья страны прошел ураган "Милтон", сильные ливни практически затопили центр и другие районы Гаваны, в том числе известную набережную столицы Малекон, в результате чего она до сих пор частично перекрыта для движения транспорта из-за разрушений. В дни энергетического кризиса мимо восточного побережья Кубы прошел еще один ураган "Оскар". В Гаване его влияние было не очень сильным, больше всего пострадала восточная провинция Гуантанамо.

«Мы были готовы к различным факторам, которые могут помешать съемочному процессу, — рассказал генеральный продюсер. — Но к такому набору глобальных катаклизмов, как наводнения, ураганы, тотальное отключение электричества и отмена любых массовых мероприятий, конечно, подготовиться нельзя. В результате нам пришлось отменить существенное количество смен, что неизбежно привело к значительному увеличению бюджета. Проблемы с электричеством также не могли не отразиться на процессе съемок. Мы потеряли несколько смен, так как были приостановлены массовые мероприятия. Конечно же, мы отнеслись ко всему этому с пониманием и очень благодарны кубинской стороне за помощь, участие и поддержку, которую они нам оказали в столь непростое для своей страны время. Со всеми этими проблемами мы разбираемся и будем разбираться, но сейчас главное - закончить съемки».

Минасбекян рассказал также, что на время отключений света группа создала антикризисный штаб для оперативного решения проблем.

Международный прокат

«В этой картине мы хотели рассказать об отношениях между людьми и поколениями на разных этапах истории наших стран, — рассказал генеральный продюсер. — Надеюсь, что фильм выйдет на экраны в 2025 году, как и планировалось. Конечно, мы планируем вернуться с фильмом на Кубу и показать его здесь. Но такие вещи надо обсуждать, уже имея на руках готовый фильм. Планы у нас большие, мы хотим показать его не только на Кубе. Речь идет о латиноамериканском мире, поскольку здесь это интересно. Но мы также хотим показать картину во всех дружественных странах, начиная с АТР. Уверен, интерес будет в Китае, Индии, в арабских странах. Потому что не так много есть фильмов о Кубе, тем более таких масштабных, как наш. Ну и сама история - о связи поколений, о семейных ценностях - это интересно всем. Будет ли расти в России интерес к съемкам кино на Кубе - во многом будет зависеть от успеха этого фильма. Хотя уже сейчас коллеги меня спрашивают о процессе съемок на острове. Мы надеемся, что каждый зритель, который посмотрит это кино, сможет прочувствовать неповторимую атмосферу, царящую на Острове свободы».

О фильме "Гуантанамера"

Картина "Гуантанамера" режиссера Сергея Мокрицкого была представлена в Фонде кино в июле 2023 года. Фильм задуман как остросюжетный боевик. Согласно сюжету, популярная девушка-блогер, прилетев на Кубу, против своей воли оказывается замешанной в загадочной истории с пропажей документа, за которым уже давно охотятся спецслужбы, контрабандисты и бывший советский разведчик - по совместительству дед главной героини.

В главных ролях - как российские, так и латиноамериканские звезды: Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Карлос Энрике Альмиранте, Калеб Касас, Эслинда Нуньес, Дарианис Паленсуела, Эдуардо Мартинес, Мириам Сокаррас. Планируется, что премьера "Гуантанамеры" состоится осенью 2025 года.

Производством фильма занимаются компании "Централ Партнершип" (входит в холдинг "Газпром-медиа") и "Мирфильм". Генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин также является генеральным продюсером фильма "Гуантанамера".