Кто примет участие в съемках ремейка «Скалолаза»

Съемки ремейка фильма «Скалолаз» (Cliffhanger) стартовали в октябре 2024 года в Австрии. Как сообщает Variety, вопреки планам 10-летней давности и даже информации, появившейся полгода назад, в нем не будет сниматься Сильвестр Сталлоне, исполнивший главную роль в оригинальном фильме 1993 года. Главных героев сыграют Пирс Броснан и Лили Джеймс. Новый сценарий основан на рассказе Аны Лили Амирпур, а инсайдеры, знакомые с проектом, описывают его как отцовско-дочернюю версию «Крепкого орешка». Режиссером стал Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал», «Неизвестный»).

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По сюжету, опытный скалолаз Рэй Купер (Броснан) и его дочь Сидни (Джеймс) работают на элитной базе отдыха в Доломитовых Альпах. Однажды они устраивают тур сыну миллиардера, и в это время на них нападают похитители, которые собираются взять парня в заложники. Cидни, все еще не отошедшая от психологической травмы из прошлого с несчастным случаем во время скалолазания, становится свидетельницей нападения и сбегает. Чтобы спасти свою отца, ей придется в первую очередь побороть собственные страхи.

В фильме также снимаются Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»), Франц Роговский («Пассажи»), Шубам Сараф («Шантарам»), Ассада Буаб («Залив тишины»), Сьюзи Бемба («Бедные-несчастные») и Брюно Гуэри («Великая ирония»).

Новый «Скалолаз» должен выйти в российский прокат, его планировали выпустить «Атмосфера кино» и Arna Media.