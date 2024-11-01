Онлайн-кинотеатр Wink представляет ноябрьский кинокалендарь

Когда дни становятся короче, а вечера прохладнее и длиннее, самое время задуматься о том, чем их согреть и занять. В ноябре на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) будет много музыки. Продолжат выходить новые эпизоды документального проекта "Хит" (16+) об истории российской популярной музыки за три десятилетия и главных песнях страны. Также выйдут новые серии молодежной рок-драмы "Музыка времени" (12+) с певицей МАЙВЛ в главной роли и с участием легенд русского рока.

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Главной ноябрьской сериальной премьерой станет новый проект Любови Львовой и Сергея Тарамаева "Дети перемен" (18+) — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние той эпохи на судьбы людей. Тогда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей. В центре сюжета — трое сыновей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

С 5 ноября на Wink.ru — продолжения любимых отечественных сериалов. Драмеди "Молодежка. Новая смена" (16+) расскажет о новых страстях на льду и вокруг него. Команда Студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха" на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить "Акул" в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Продолжатся веселые злоключения тещи Тамары Игоревны (Дмитрий Брекоткин) и родни в сериале "Мама будет против 2" (18+). Николай Батонов поселился у Натальи, что раздражает ее маму Тамару Игоревну. Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое — он открывает пирожковую, однако бизнес не бывает без проблем. Собирается все больше родственников, а значит соперников для Тамары Игоревны. И она не остановится ни перед чем, чтобы победить в этой беспощадной битве.

11 ноября на Wink.ru цифровая премьера безбашенной комедии "Кореша" (18+) — приквела сериала "Макс и Гусь" (18+). В главных ролях — Никита Кологривый, Настасья Самбурская и Владимир Карпук. Макс угоняет коллекционный "Кадиллак" у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь старается помочь своему другу, хотя его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи — на их месте Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель. Рядом с Гусем отрабатывает свои грехи студент Фунтик. Как Макс и Гусь выпутаются из очередных передряг, и появятся ли у них новые кореша, узнают те, кто досмотрит комедию до конца.

Долгожданная премьера трагикомедии "Особенности национальной больницы" (18+) по сценарию автора "Национальных особенностей…" Александра Рогожкина состоится 14 ноября. Молодой немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) внезапно оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной̆ петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет день, полный настоящих приключений. То и дело попадая в комические ситуации, выпутываясь из недоразумений, волонтер открывает для себя все глубины национального менталитета и русского характера. В фильме снимались постоянный актер Рогожкина Виктор Бычков, а также Виктория Исакова, Алексей Розин, Аркадий Укупник и другие.

Комедийную тему в ноябре продолжат еще два российских проекта, даты премьер которых будут объявлены позднее. Фильм "Битва пап" (12+) рассказывает историю противостояния отцов влюбленных Кости и Маши, решившихся пожениться. Папа Кости — военный на пенсии, прямой и волевой русский мужик, для которого свадьба должна быть в Доме офицеров, где соберется вся родня до пятого колена. Отец Маши — крупный бизнесмен, который хочет подчеркнуть свой статус перед партнерами и устроить свадьбу где-нибудь в Дубае. На то, что хотят дети, обоим папам наплевать — начинается сражение амбиций и упрямства. В ролях Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Роман Мадянов и другие. Комедийно-приключенческий сериал с Дмитрием Нагиевым "Кто быстрее" (18+) рассказывает историю водителя внедорожника и бывшего зека по прозвищу Кекчуп. Теряя сознание после аварии, он проговаривается про бриллианты и дает странные вводные: "Геленджик" и "русалка". Решив, что Кекчуп умер, девять незнакомцев пускаются в путь за добычей. Только они не знают, что по их следу идут головорезы бывшей подельницы Кекчупа и он сам, выйдя из комы. В ролях также Ольга Медынич, Анна Банщикова, Екатерина Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин и другие.

Документальная премьера — четырехсерийный научно-популярный сериал "Русы" (12+) — уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Он посвящен происхождению русского народа и истокам российского государства. Проект представляет собой синтез комментариев учёных (историков, археологов, лингвистов, генетиков), детективного расследования, мнений известных людей, что для них значит принадлежность к русскому миру, постановочных исторических реконструкций и компьютерной анимации. Авторы пытаются найти ответ на вопрос — кто наши предки?

Интересные пополнения в детской библиотеке Wink.ru. 7 ноября выйдет южнокорейское драмеди "Хвостатый переполох" (16+) — трогательная и одновременно веселая история, в которой главные герои меняют свою жизнь благодаря настоящей дружбе со своими питомцами. Молодая женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство у ее домовладельца, но питомцы берутся за его перевоспитание. С 21 ноября можно будет смотреть французско-японский мультфильм в жанре фэнтези "Кот-призрак Андзу" (12+). 11-летняя Карин осталась на попечение деда — буддийского монаха из маленького японского городка. Дед привлекает кота-призрака Андзу, чтобы присмотреть за девочкой. В японской мифологии "бакэнэко", или призрачные коты, — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.

В линейке взрослого зарубежного кино нечастый гость — мультфильм. Уже с 1 ноября можно будет посмотреть британско-французскую приключенческую ленту "Королевство Кенсуке" (18+) о юном Майкле, которого во время сильного шторма вместе с собакой смывает за борт яхты. Он приходит в себя на острове, где обнаруживает таинственного японца. Мужчина не рад гостю, однако, когда опасные захватчики угрожают острову, он объединяется с Майклом, чтобы спасти свой тайный мир.

Также в первый день ноября станут доступны сразу три сезона исторического сериала "Нефть" (18+), совместного производства бельгийских и норвежских кинематографистов. 1969 год, юристу американской компании Philips Petroleum Джонатану поручено отправиться в Норвегию, чтобы свернуть деятельность корпорации в небольшом местечке Ставангер. Поиск нефти на норвежском шельфе безрезультатно продолжается уже много лет. Однако Джонатан, вопреки своему заданию, решается пробурить еще одну скважину. В канун Рождества с нефтяной платформы Ocean Viking поступает радостная новость об открытии огромного месторождения нефти.

Немецкая трагикомедия с незатейливым названием "Жизнь" (18+) рассказывает о семье Лунис, где каждый несчастен по-своему — ее можно будет посмотреть с 6 ноября. Лисси Лунис тайно радуется, когда ее мужа наконец-то помещают в дом престарелых, хотя ее собственное состояние тоже далеко от идеала. Сын Лисси Том, дирижер по профессии, безуспешно пытается отрепетировать новое произведение своего лучшего друга-композитора, но тот вечно в депрессии и никак его не допишет. Младшая сестра Тома Эллен пьет и крутит роман с женатым дантистом. Друг с другом члены семьи не хотят иметь ничего общего, но однажды им все-таки придется выяснить отношения и найти причину своего отчуждения.

Американский триллер-детектив "Профессионал" (18+) выйдет на Wink.ru 20 ноября. Гангстер, о котором ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Он пытается загладить вину и исправить ошибки, чтобы завоевать доверие родных. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто. В ролях Лиам Нисон, Рон Перлман, Йолонда Росс, Фрэнки Шоу, Дэниел Димер и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.