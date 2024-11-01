Каким получился сериал «Комбинация»

На онлайн-платформе Wink только отгремел сериал «Комбинация» об одноименной девичьей поп-группе из 80-90-х. Режиссер проекта Никита Власов внимательно изучил историю коллектива, собранного Александром Шишининым в Саратове «из того, что было», и решился передать этот подернутый кровью гламур почти воплотившейся американской мечты. Рассказываем, стоила ли игра свеч и сработала ли комбинация денег на производство, модных актеров и востребованной нынче темы прошлого.

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Сюжет и актеры

Важная ремарка: главным образом сериал посвящен не группе, а личной истории ее продюсера. Бывший сотрудник ОБХСС решает поменять свою жизнь после рождения дочери, так как всегда был «творческим» и энергичным, и создать коллектив из эффектных красавиц. В «Комбинации» эта заряженность Шишинина передана слишком яро — «человек-скандал» Никита Кологривый 80% экранного времени кричит, прыгает, бегает, размахивает руками. По воспоминаниям композитора герлз-бэнда Виталия Окорокова, Александр таким не был.

Разумеется, автор имеет право на свободную трактовку персонажа. Но это не дает ему права уделять так много времени ненужным сценам: а именно сюсюканью Шишинина с дочкой — постоянному филлеру в первых трех сериях. Кажется, Власов ведет к тому, что в финале продюсер, наигравшись со славой, деньгами и любовницей, «героически» выберет семью. Похвально, но причем же тут группа?

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Экранный Александр очень иллюстративен — все в нем наглядно, чтобы понял даже самый несообразительный. Например, мерилом хорошей музыки он считает мурашки. Чтобы об этом узнал зритель, он время от времени засучивает рукав и показывает их. Герой Кологривого — один сплошной карикатурный образ, без излишних тонкостей двигающийся по предсказуемому пути «идея-неудача-успех-крах-возращение к истокам-развязка».

Остальные персонажи раздражают чуть меньше, но их арки нещадно душатся стремлением режиссера показать все и как можно проще и быстрее. Актриса Анастасия Уколова, ранее очень убедительно смотревшаяся в роли предательницы Раечки в фестивальной драме «Капитан Волконогов бежал» (2021), тут тоже играет девушку неоднозначную. Главная звезда «Комбинации» Алена Апина в исполнении Уколовой — поначалу академическая «консерва», затем своя в доску и наконец переметчица, которая еще и хладнокровно перекупит сольный хит у Окорокова (Владимир Канухин). Что в начале сблизило ее с Татьяной Ивановой (Елизавета Базыкина) и почему ради продюсера Александра Иратова, в интерпретации Павла Прилучного крайне скользкого типа, стоило оставить коллектив — нам не расскажут.

Добавим к этому упрощенные до пары сцен конфликты девушек с Шишининым из-за личной жизни, их приходы из ниоткуда и уходы в никуда, комичных саратовских гопников, которые почему-то всегда сидят на крышах и к концу становятся совершенно ручными. Отнесем сюда и Бари Алибасова (Аскар Ильясов), больше напоминающего Филиппа Киркорова, и спорное решение отдать роль жены Александра Натальи его дочери в реальности — Ульяне Кравец. Получаем кашу из нераскрытых исторических фактов, непонятых характеров и большого желания передать дух эпохи сомнительными приемами. А именно: яркими нарядами, неправдоподобными прическами из крупных кудряшек, ненастоящей VHS-съемкой, аутентичным, но мемным саундтреком и добавлениями полускрытых (иначе высмеют) «Пугачевой», «Киркорова», «Агузаровой». Эдакую мелочность простить еще можно, но что же с той самой музыкой, ради которой мы тут и собрались?

Музыка

В недостатке музыкального сопровождения проект упрекнуть трудно. Кроме большого количества песен «Комбинации», включая не самые известные современному слушателю треки вроде «Ход конем» (1988), здесь и «Альянс», и Игорь Корнелюк, и «Мираж», и Жанна Агузарова, и Владимир Пресняков и даже «Гражданская оборона». Однако режиссер не чувствует уместности момента и прикрывается саундтреком, словно справкой. Музыка у Власова заменяет все важные разговоры и разбирательства, когда, по всей видимости, таланта постановщика, сценаристов и артистов не хватает и голоса их затихают. Этот монтажный «костыль», называемый в кино бобслеем — нарезка кадров, объединенных одной темой, — накрывается зажигательным треком и выдается наивному зрителю как мини-клип внутри сериала. Но мы уже видели музыкальные видео реальной «Комбинации», а на мюзикл создатели проекта не замахнулись.

Тем более обидно, что из-за крайней непродуманности сценария мы так и не узнаем главного — как группа делала свои первые музыкальные шаги, как сочинялись первые композиции и записывался дебютный самиздат-альбом «Ход конем» (1988). Вместо этого: первый шлягер рождается из «К Элизе» Бетховена, кассеты берутся из воздуха, над «Бухгалтером» Апина буквально плачет в обнимку с поэтом Юрием Дружковым в ларьке «Союзпечать», девушки учатся играть на незнакомых инструментах через мимолетное «пальцы болят».

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Тем более неловко видеть, как режиссер из первых же серий протягивает параллель с The Beatles, которых по сюжету любит отец Александра. Вместе они захлебываются от восторга и танцуют, заметив желтую подводную лодку, — все за тем, чтобы Шишинин-старший понял увлечение сына его «Комбинацией». Такой размашистый прием обезоруживает, но быстро вспоминаешь, что саратовский герлз-бэнд — птица другого полета. Да и ABBA, и Modern Talking, о которых тут так много говорят, летали в других широтах.

Сериал может разжечь любопытство к настоящей «Комбинации», берущей своей очаровательной простотой, прилипчивостью и социальными темами с полярными посылами в лирике (сравним American Boy (1990) и «Бухгалтер» (1991)). В их истории можно отдохнуть от надуманных раздоров между участницами, и судьба Александра Шишинина не смотрится в ней пародией на ментовской сериал, где внезапно большую роль сыграл ветеран Афганской войны. Увы, фирменный «колхозный» образ группы не был постигнут и не привел к аншлагу и овациям. Виноваты спущенные рукава авторов проекта, не дотянувшихся ни до наивности, ни до нужного накала. Не спасли даже захватившие российские сериалы лощеная картинка с множеством желтого, оранжевого, неонового, съемки с коптера и джамп-каты — резкие склейки с незначительной сменой ракурса, которые отечество так полюбило после «Слова пацана» (2023). В легендарном «Бухгалтере» Алена Апина поет о счастье в покое, и, кажется, именно о нем просит российских кинематографистов музыкальная эпоха 90-х.

© Звук

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