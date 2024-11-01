В фильме «Приключения Паддингтона 3» есть камео королевы Елизаветы

По данным издания Collider и других СМИ, в фильме «Приключения Паддингтона 3» будет камео королевы Елизаветы II. Она снялась в ленте ещё до своей смерти, которая случилась в сентябре 2022 года.

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«Королевская семья была очень рада этому событию. Но мы не хотим раздувать из этого шумиху, потому что Паддингтон, очевидно, очень скромный парень».

Сюжет третьей части про приключения Паддингтона расскажет о том, как мишка возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.