В Музей киноакадемии передан рукописный сценарий «Криминального чтива»

Американский режиссер Квентин Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива», сообщает Associated Press.

© globallookpress

Подаренный сценарий сохранен в первоначальном виде с рядом правок и опечаток. В академии признались, что это было личным решением режиссера, заранее этот вопрос никак не согласовывался, а передача «легенды» стала щедрым подарком.

Ранее российский актер Александр Петров заявил, что мечтал бы сняться в фильме известного режиссера Квентина Тарантино. Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович.

Российский актер Александр Петров мог бы сняться у Квентина Тарантино, так как режиссер «гениально» работает с профессионалами, но покорить Голливуд могут только американцы, заявил в связи с этим кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».