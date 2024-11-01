«Игра в кальмара» возвращается: что известно о продолжении сериала

Уже скоро на экраны выходит продолжение корейского сериала «Игра в кальмара». Первый сезон стал настоящим феноменом в 2021 году. И вот, спустя три года, зрители наконец-то узнают продолжение истории. URA.RU рассказывает, чем удивят создатели во втором сезоне.

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О чем первый сезон «Игры в кальмара»

Напомним, что в начале первого сезона главный герой Сон Ги-хун срочно нуждался в деньгах. Чтобы заработать, он согласился на участие в тайном турнире «Игра в кальмара». Вместе с другими 456 «счастливчиками», он решил побороться за солидный денежный приз, не подозревая, что ставкой станет его жизнь.

В конце сезона Сон Ги-хуну удалось выйти из турнира победителем. Главный герой решает остановить смертельно опасную игру и расправиться с ее создателями.

О чем будет второй сезон «Игры в кальмара»

После огромной волны популярности создатель сериала Хван Дон-хек объявил о том, что история «Игры в кальмара» продолжится. События второго сезона развернутся через три года после финальной серии.

«Игрок 456 все еще готов найти людей, организовавших игру, и поставить крест на жестоком турнире. Используя выигранные средства, Сон Ги-хун ищет человека, играющего в сотки в метро (именно он завлекал участников в турнир, прим. URA.RU). Но путь к уничтожению турнира оказывается опаснее, чем казалось герою — чтобы завершить игру, ему придется сначала вновь войти в нее», — говорится в анонсе предстоящего сезона.

1 ноября Netflix опубликовал трейлер второго сезона. В нем фанаты сериала узнают знакомых актеров и игры из предыдущих серий.