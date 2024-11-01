В Твери презентовали фильм о полководце Иосифе Гурко

Презентация биографического фильма, посвященного великому русскому полководцу генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко, войска которого освободили столицу Болгарии Софию во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, состоялась в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

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«31 октября в мультимедийном историческом центре "Россия - моя история" состоялась презентация документального фильма, посвященного биографии великого русского полководца Иосифа Гурко, чья судьба связана с Верхневолжьем. Фильм о знаменитом фельдмаршале позволяет более глубоко раскрыть личность знаменитого деятеля, показать его роль в развитии государства. В создании картины принимали участие активисты Верхневолжья, представители духовенства», — сказал собеседник агентства.

Один из участников проекта, член Совета тверского регионального отделения Российского военно-исторического общества Руслан Краснов отметил, что задача фильма заключается в том, чтобы показать, что наша страна всегда играла ключевую роль на международной арене.

«При этом фильм снят по современным стандартам, он будет интересен молодежи, у него интересная подача: представлены иллюстрации, карты», — отметил он.

Как считает настоятель храма Иосифа Волоцкого отец Геннадий, участвовавший в создании картины, "на имени фельдмаршала сегодня строится новая народная дипломатия с другими странами".

«Иосиф Гурко - главный герой славянской дружбы. <…> Например, православие пошло из Болгарии, которую мы освободили от Османской империи. Фактически Гурко проявил не только полководческий талант фельдмаршала, но и политический. Он важен и для нас, и для болгар, и для многих других стран. Он важен для школьников, детей и взрослых. Это очень высокая фигура для тверской земли - человек международного уровня», — рассказал отец Геннадий.

Ученик кадетского класса ФСБ в городе Твери Андрей Кукулевский отметил, что считает Гурко героем.

«Я в целом знаком с биографией Гурко, пришел посмотреть этот фильм, чтобы узнать подробнее о жизни и судьбе военачальника. Считаю, что нужно знать героев, которые помогали формировать Россию. Это человек, который не боялся действовать, рисковать и благодаря этому побеждал. В наше время тоже есть такие герои, которые сегодня проявляют себя на специальной военной операции», — сказал Кукулевский.

В 2018 году к 190-летию со дня рождения фельдмаршала в поселке Сахарово Твери был открыт бюст Гурко. Он установлен на территории храма Иосифа Волоцкого, недалеко от усыпальницы супругов Гурко.

Об Иосифе Гурко

4 января 1878 года София перезвонами колоколов и цветами встречала русские войска во главе с генералом Иосифом Гурко. Перед тем как освободители вступили в город, вместе с турецкой армией его покинуло и многочисленное турецкое население. Взятие Софии открыло перед русской армией путь к Македонии и на восток к Константинополю. В итоге 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который положил конец пятивековому османскому владычеству и восстановил Болгарию как полноценное государство.

В послевоенные годы Гурко занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, наместника царя в Польше, генерал-губернатора Одессы, генерал-губернатора Привисленского края, являлся членом Государственного Совета. В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала.