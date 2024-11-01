В Красноярске выйдет фильм о музыкальных агитбригадах на СВО

Уже второй документальный фильм о жителях Красноярского края, участвующих в специальной военной операции, выйдет на экраны в 2025 году.

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Речь идет о кинокартине режиссера Владимира Ботурова "Свои о своих". Ее героями стали музыкальные агитбригады, работающие в зоне СВО. Сегодня члены конкурсной комиссии обсуждают рабочую версию ленты, создатели которой намерены завершить монтаж до новогодних праздников, после чего зрителей ждет премьера.

Предыдущим документальным фильмом о специальной операции стала картина режиссера Андрея Денисова "Очищение". Она снята в рамках грантового проекта "Документальное кино Красноярья". Зрители увидели ее минувшей весной.

Кино, посвященное бойцам СВО, - часть работы по увековечиванию их памяти, рассказали в пресс-службе кабмина Красноярского края.

С этой работой связаны и другие проекты. В учреждениях образования устанавливают мемориальные доски, имена героев присваивают школам, на партах размещают QR-коды с биографиями погибших бойцов, в музеях создаются тематические стенды и экспозиции, проходят встречи с военнослужащими, на фасадах зданий в городах Сибири появляются муралы - в Красноярске они посвящены памяти гвардии капитана Александра Вохмянина и лейтенанта Александра Сенють.