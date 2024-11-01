Дом из известного хоррор-сериала сдается в аренду

В Фейетвилле, штат Джорджия, находится дом, который использовался для съемок экстерьерных сцен в первых трех сезонах популярного сериала «Очень странные дела». В то время как интерьер был создан на студии, внешний вид дома стал известным благодаря его роли в истории о семье Байерс — одним из ключевых персонажей сериала.

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Дом состоит из трех спален, двух ванных комнат, прачечной, обеденной зоны и кухни, а также тематической комнаты, посвященной сериалу. Стоимость аренды этого жилья составляет 74 тысячи рублей за ночь, а за выходные с пятницы по воскресенье — 204 тысячи рублей.

С осени 2022 года, после продажи прежними владельцами, дом стал доступен для аренды через платформу Airbnb. Согласно информации на сайте, жилье стало проектом поклонников, а интерьер полностью воспроизводит обстановку из сериала, пишет «Альтапресс».

Финальный, пятый сезон «Очень странных дел» запланирован к выходу на экраны в 2025 году.

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