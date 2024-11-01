Вышел трейлер комедии «Папу маме заверни»

Опубликован трейлер новогодней комедии "Папу маме заверни", которая выйдет в прокат 5 декабря.

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Синопсис: у девочки Виты и лучшей подруги её мамы есть навязчивая идея - выдать последнюю замуж. Та и не против, но как-то не складывается. Девочке приходит в голову идея - подарить маме ужин с известным актером. В агентстве подарков могут организовать свидание прямо в канун Нового года, но подарок очень дорогой.

Виту играет юная звезда Виталия Корниенко, маму - Катерина Шпица, подругу - Анна Хилькевич, актёра - "харизматичного и очень достойного мужчину" - Дмитрий Нагиев.

Также в ролях: Надежда Сысоева ("Кореша", "Неверные"), Сергей Астахов ("Хиромант", "За гранью реальности"), Роман Попов ("Полицейский с Рублевки", "Иван Семёнов: Школьный переполох"), Михаил Тарабукин ("Кухня", "СеняФедя"), Михаил Богдасаров ("Баба Мороз и тайна Нового года"), Олег Тактаров ("Конёк-Горбунок", "Плохие парни 2"), Даяна Гудз ("Квест", "Выиграть или победить"), Амаду Мамадаков ("Калашников", "28 панфиловцев"), и полный состав команды КВН "Северный десант".