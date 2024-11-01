Стартовали съемки триллера «Фейк»

Продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Decon Studio объявили о старте производства сериала «Фейк». Съёмки психологического триллера продлятся несколько месяцев, после чего шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

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События сериала развернутся вокруг молодой учительницы лицея Риты, которую начинает преследовать киберсталкер. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть весомые причины превратить её жизнь в кошмар. Преследователь бьёт по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Рита пытается понять: кто этот таинственный преследователь и чего именно он хочет?

Главные роли в сериале сыграют Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Василий Михайлов («Мажор в Сочи»), Татьяна Струженкова («Комбинация») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…»), а шоураннерами — Сергей Левитан («Бесит») и Артём Соловьёв («Бесит»).