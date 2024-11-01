Universal Pictures готовит сразу три проекта по вселенной LEGO

Постановщица «Чудо-женщины» Петти Дженкинс снимет фильм по вселенной LEGO
Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Universal Pictures готовит сразу три больших проекта по вселенной LEGO. Это будут три разные картины, рассказывающие свои истории от разных режиссёров.
Так, самым крупным проектом должна стать работа Петти Дженкинс — постановщицы «Чудо-женщины» с Галь Гадот. У ленты пока нет никаких деталей, известно лишь, что фильм будет основан на её собственном сценарии, который она написала вместе с Джеффом Джонсом. Ранее они вместе готовили сюжет для «Чудо-женщины: 1984».
Грядущий фильм станет первой картиной для Петти Дженкинс за года. После выхода «Чудо-женщины: 1984» в 2020-м постановщица трудилась над собственной лентой по «Звёздным войнам». Однако проект так и не вышел из предпроизводства, поэтому постановщица переключилась на работу над другим произведением.