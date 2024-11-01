Кинотеатры ждут от «Возвращения попугая Кеши» 70 миллионов за уикенд

У фильма достаточно широкая аудитория, что позитивно отразится на его сборах, отметил в эфире НСН Роман Исаев.

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Фильм «Возвращение попугая Кеши» может собрать за выходные порядка 60-70 миллионов рублей с учетом популярности актеров Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной, а также востребованности комедий в целом, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Авантюрная комедия «Возвращение попугая Кеши» вышла на большие экраны в России 31 октября. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, говорящего попугая озвучил Гарик Харламов. По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), картина собрала более 20 миллионов рублей.

«Перспектива у фильма по первым цифрам, которые мы видим по результатам четверга, вполне неплохие. Никита Кологривый сейчас в топе популярности у зрителей. Понятно, что фильм не занял первую строчку, потому что безоговорочно там царствует сказка "Огниво". Но, тем не менее, вполне адекватные цифры. С учетом популярности и Кологривого, и Оксаны Акиньшиной, и в целом востребованности комедий хороших, позитивных, тем более снятых в Сочи, сейчас уже начинают люди как-то ностальгировать по ушедшему лету… Потенциал порядка 60-70 миллионов рублей за уикенд у этого фильма вполне есть. Плюс в понедельник еще будет выходной. Вполне картина может разойтись и сделать неплохую кассу. Продолжаются каникулы – школьники, начиная со средних классов, как раз самая лояльная и верная аудитория у Кологривого. Думаю, что они с удовольствием пойдут посмотреть на этот фильм», – сказал Исаев.

Он отметил, что у фильма достаточно широкая аудитория, что позитивно отразится на его сборах.

«Это и тинейджеры, это и 20-25 лет, это и, в принципе, более возрастная аудитория, люди +30-35 лет вполне могут на этот фильм сходить. Но, тем не менее, он для абсолютно спокойного и комфортного семейного просмотра. Это не комедия на тональности шуток ТНТ. Поэтому я думаю, что у фильма действительно широкая аудитория. И это отразится на его итоговых сборах», – добавил собеседник НСН.

По сюжету в руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается умный попугай Иннокентий. Проходя вместе через множество приключений, они помогают друг другу вернуть своих возлюбленных. В фильме также снялись Марк Юсеф, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко и другие артисты, передает «Радиоточка НСН».