Расписание выхода сериала «Молодежка: Новая смена»

Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»
5 ноября стартует сериал «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект расскажет, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.
В первый сезон войдёт 16 эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 29 ноября. Шоу будут показывать на телеканале СТС.
Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»
1-я серия — 5 ноября;
2-я серия — 6 ноября;
3-я серия — 7 ноября;
4-я серия — 8 ноября;
5-я серия — 12 ноября;
6-я серия — 13 ноября;
7-я серия — 14 ноября;
8-я серия — 15 ноября;
9-я серия — 19 ноября;
10-я серия — 20 ноября;
11-я серия — 21 ноября;
12-я серия — 22 ноября;
13-я серия — 26 ноября;
14-я серия — 27 ноября;
15-я серия — 28 ноября;
16-я серия — 29 ноября.