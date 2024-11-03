Расписание выхода сериала «Молодежка: Новая смена»

5 ноября стартует сериал «Молодёжка: Новая смена» — продолжение одноимённого спортивного шоу. Проект расскажет, как знакомый фанатам Вадим Казанцев «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.

© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт 16 эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 29 ноября. Шоу будут показывать на телеканале СТС.

Расписание выхода сериала «Молодёжка: Новая смена»

1-я серия — 5 ноября;

2-я серия — 6 ноября;

3-я серия — 7 ноября;

4-я серия — 8 ноября;

5-я серия — 12 ноября;

6-я серия — 13 ноября;

7-я серия — 14 ноября;

8-я серия — 15 ноября;

9-я серия — 19 ноября;

10-я серия — 20 ноября;

11-я серия — 21 ноября;

12-я серия — 22 ноября;

13-я серия — 26 ноября;

14-я серия — 27 ноября;

15-я серия — 28 ноября;

16-я серия — 29 ноября.