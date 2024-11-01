Проекты телеканала «МУЛЬТ» – победители Национальной детской премии

Торжественное вручение Национальной детской премии «Главные герои — 2024» состоялось 31 октября в Государственном Кремлёвском дворце. В этом году премия проводится восьмой раз подряд! И второй — на сцене Кремлёвского дворца. Место очень подходящее, ведь «Главные герои» — это награда, присуждаемая на основе общероссийского онлайн-голосования детей. Самые главные зрители голосуют за любимых персонажей, наиболее интересные мультсериалы, популярных ведущих, классные песни и многое другое — номинации есть на любой вкус.

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Проекты телеканала «МУЛЬТ» победили в следующих номинациях:

«Главный познавательный анимационный сериал» — «Ми-ми-мишки»;

— «Ми-ми-мишки»; «Главный анимационный герой» — Варя из мультсериала «Сказочный патруль»;

— Варя из мультсериала «Сказочный патруль»; «Главная премьера анимационного сериала» — «Чик-Чирикино».

Все три мультсериала созданы студией «Паровоз» (медиахолдинг «Цифровое Телевидение»). За годы существования премии проекты студии поощряются постоянно: в 2019 году свой сбор наград начал «Сказочный патруль», в 2020 заметили премьеру спин-оффа «Сказочный патруль. Хроники чудес» и Алёнку как героиню, в 2021 главным хитом стала песня «Сказка» из «Сказочного патруля», в 2022прогремел полнометражный мультфильм «Кощей. Начало», в прошлом 2023 вновь выступал фаворитом «Сказочный патруль» и прошла яркая премьера «Геройчиков». Как видите, дети правда очень любят проекты студии «Паровоз»!

Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева:

«Сразу три наших проекта отмечены премией „Главные Герои — 2024“. Для медиахолдинга „Цифровое Телевидение“ и студии „Паровоз“ это очень ценная награда, важнейшая оценка, потому что за победителей голоса отдают зрители — дети. Именно они выбирают самых любимых героев, лучшие мультсериалы, песни и многое другое. Мы счастливы, что „Ми-ми-мишки“, „Сказочный патруль“, „Чик-Чирикино“ отозвались в их сердцах».

Номинантов и гостей премии ждало праздничное шоу: со сцены звучали песни из известных мультсериалов в исполнении звёзд российской эстрады и лучших детских коллективов. В фойе юных гостей мероприятия встречали популярные герои анимационных проектов телеканала «МУЛЬТ»: пушистый инопланетянин Бублик и могущественный Генерал Де-Кроль из «Геройчиков», очаровательные Мия и Жоржик из «Кошечек-Собачек», любознательные Кеша и Тучка из анимационного проекта «Ми-ми-мишки», а также неразлучные друзья Лео и Тиг из одноимённого мультсериала. Со всеми мультперсонажами можно было сделать запоминающиеся фотографии.

Одним из сюрпризов стало музыкальное попурри и танцевальный номер под микс композиций из мультсериалов «Геройчики», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки. Милые песни» с участием детской студии эстрадного вокала под энергичную подтанцовку от мультперсонажей телеканала «МУЛЬТ».

Поздравляем победителей и ждём продолжения в следующем году!