Победителя Каннского кинофестиваля «Анора» затмил даже кровавый клоун

Байопик об успехе группы «Руки Вверх!» заработал уже почти 750 млн рублей, его догоняет по сборам переделанное «Огниво», а вот победитель Каннского фестиваля проиграл клоуну-убийце Арту.

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Октябрь стал месяцем выхода из стагнации российского кинопроката. Рекордсменами по сборам стали фильм с Сергеем Жуковым об истории успеха группы «Руки Вверх!» и сказочное «Огниво» режиссера Александра Войтинского.

Эти фильмы, хоть и не стали пока миллиардерами, но показали внушительные сборы. При этом главным разочарованием второго месяца осени стал кассовый провал в России фильма-победителя Каннского фестиваля «Анора», несмотря на имена Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.

ГДЕ ВАШИ РУКИ? ЖУКОВ И ВОЙТИНСКИЙ "ДЕЛАЮТ" КИНОПРОКАТ

2024-й год начался с громких успехов российского кино. Один за другим на экраны выходили фильмы-миллиардеры, однако их «фабрика» застыла на цифре семь – последней картиной, заработавшей более миллиарда рублей, стало фэнтези «Сто лет тому вперед», премьера которого состоялась в середине апреля.

Индустрия предупреждала о летнем провале, который затянулся до сентября. А вот вышедший в октябре фильм «Руки Вверх!» об истории легендарной поп-группы собрал за 23 дня в прокате уже более 745 млн рублей.

Исполнитель главной роли «молодого Жукова» Влад Прохоров признавался НСН, что волнуется, как примет картину публика, а продюсер картины (а заодно и генпродюсер НТВ) Тимур Вайшнтейн отмечал в беседе с НСН, что рассчитывает на «внушительные сборы». Теперь они могут не волноваться, зато пришло время переживаний для создателей фэнтези «Огниво», решивших перелопатить сказку Андерсена на новый лад.

«Мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов, а собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали. Сейчас начнется прокат, и мы будем дрожащими руками смотреть в телефонах цифры сборов и созваниваться: "Сколько собрали? Что будет? Боже мой!"» – говорил НСН режиссер фильма Александр Войтинский.

При этом эксперты индустрии считают, что оба фильма – и «Руки Вверх!» и «Огниво» – имеют шансы стать миллиардерами.

«Однозначно до конца года будет еще не один фильм-миллиардер. Я считаю, что фильм "Огниво" будет миллиардером, фильм "Руки Вверх!" может стать миллиардером. Я много читаю аналитику, но только судьба все расставит по своим местам. В любом случае осень будет насыщенной в целом, до конца года будут не только миллиардеры, но и фильмы со сборами в 500 миллионов», – сказал гендиректор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в НСН.

УЖАСЫ И ХАЙП: МОНТЕ-КРИСТО ПРОТИВ "КАННСКИХ"

Однако, не восторгами едиными. Долгожданная премьера в России фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2024 «Анора» обернулась фиаско. Картина Шона Бэйкера с участием российских звезд Юры Борисова и Марка Эйдельштейна за 16 дней в прокате собрала всего 180 млн рублей и заняла только восьмое место среди самых успешных фильмов октября.

«Картина получилась странной, не зашла даже в ту аудиторию, которая обычно ждет крупные фестивальные новинки. Это касается и режиссуры, и нюансов сценария, нашей аудитории это все показалось странным. На такие цифры повлияла и слабая раскрутка. Но здесь было взвешенное решение прокатной компании. Было ожидание, что сыграет именно хайп Каннского фестиваля, что в картине американского режиссера сыграли яркие российские звезды. Это могло дать в медийном поле посыл аудитории, на это и был расчет прокатчика. Их стратегия предполагала другие цифры», – пояснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Третьим фильмом по сборам в октябре стал французский «Граф Монте-Кристо», вышедший на экраны в сентябре и заработавший на сегодня 462 млн рублей (в том числе 310 млн в октябре) . Это позволило картине Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта стать самым успешным зарубежным фильмом в российском прокате в 2024 году, обойдя «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи (сборы 445 млн рублей).

В ТОП-5 самых кассовых фильмов октября оказались и два очень страшных фильма.

Третья часть культовой американской кинофраншизы «Ужасающий» заработала в России 285 млн рублей. Эта история началась с малобюджетного слэшера режиссера Дэмиена Леоне 2016 года, а сегодня история клоуна-убийцы Арта привлекла в кинотеатры и россиян.

Замкнула пятерку лидеров «Субстанция» с Деми Мур, получившая в этом году приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. Однако эти милые «магниты» обманчивы. Картина Корали Фаржа, снятая в жанре боди-хоррор, шокировала побывавшего на ее ночном показе корреспондента НСН. Зрители выходили из зала в ужасе от увиденного, радуясь, что не взяли с собой детей. Тем не менее, «Субстанция» заработала в октябре 280 млн рублей, а всего за 44 дня в прокате – уже более 360 млн рублей.

Другие октябрьские новинки не показали внушительных сборов. Фэнтези Павла Лунгина «Василиса и хранители времени» заработало 174 млн рублей, «Битва пап» с Романом Мадяновым – 36 млн рублей, «Кореша» с Никитой Кологривым – 26 млн рублей, а «Говорит Земля» с Гошей Куценко – 14 млн рублей. Не зашел детям и семейный фильм «Малышарики. День рождения» с Лизой Боярской и Константином Хабенским (сборы 30 млн рублей), зато вышедший в конце августа «Лунтик» добил в октябре сборы до 496 млн рублей.

Конец октября ознаменовался выходом на экраны комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и странной историей с переносами премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». На этом фоне самых хайповым сериалом месяца стала «Комбинация», которую посмотрели более 9 млн зрителей.