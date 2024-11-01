Хайди Клум нарядилась в инопланетянина из фильма Стивена Спилберга

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум нарядилась в инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга на Хеллоуин и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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51-летняя манекенщица вышла на красную дорожку, организованную в отеле Hard Rock в Нью-Йорке, в компании 35-летнего супруга, гитариста группы Tokio Hotel, Тома Каулитца. Так, знаменитость предстала перед камерами в костюме инопланетянина, который, в свою очередь, был дополнен прозрачным платьем и красной накидкой. Вдобавок на ней присутствовали меховой шарф и черная шляпа. Возлюбленный Клум также появился в костюме инопланетянина, взяв манекенщицу за руку.

Читатели портала оценили образы звездной пары в комментариях под материалом.

«Мне нравятся такие креативные костюмы на Хеллоуин. Лучше любых откровенных и однотипных образов», «Она не перестает удивлять. Каждый год блестящие костюмы», «Интересно посмотреть на людей, которые все это создали», «Мне нравится, что Хайди всегда показывает что-то необычное и странное, а не просто наряд плейбой-кролика или сексуальной медсестры», «Честно говоря, ее костюмы гениальны. Сколько труда вложено в них!» — высказывались они.

В октябре американский телеведущий и консультант в области моды Тим Ганн описал прошлогоднюю подготовку Хайди Клум к Хеллоуину фразой «это было странно».