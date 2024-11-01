Завершились съемки комедии «Не одна дома 2» — фильм выйдет 3 июля

Кинокомпании «Биг Скрин Продакшн» и Arna Media объявили о завершении съёмок комедии «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 3 июля 2025 года.

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После событий первой части проходит три года и Маша Хаметова отправляется со своими родителями в летнее путешествие. Однако девчока уже выросла, и душа подростка рвётся к новым приключениям. По пути героиня знакомится с девочкой и они меняются местами: Маша Хаметова отправляется в летний лагерь, а «другая Маша» возвращается домой.

К своим ролям также веррнулся телеведущий Дава, Алексей Маклаков («Майор Гром»), Юлианна Михневич («Солдатик»), Александр Головин («Ёлки 2») и Сергей Пукита («Заступники»). Кресло режиссёра занял Митрий Семёнов-Алейников.