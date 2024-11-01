Сразу три фильма режиссера Соснина вошли в лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

Мистический фильм «Пришелец» получил наибольшее количество номинаций. Он претендует на победу в категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль». Сериал «Юг» заявлен на две номинации – «Лучший проект онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Ярослав Могильников), а фильм «30 секунд» — в номинации «Лучший короткометражный фильм». Информация об этом размещена на сайте кинопремии.

«Самое приятное, все эти проекты разного формата: фильм, сериал и короткометражка. Это пока только лонг-лист, сама церемония состоится в январе. <…> Последние полтора года были продуктивными и очень тяжелыми, но я рад, что наконец-то могу отпустить все эти проекты и наблюдать за ними со стороны», – написал Иван Соснин на своей странице «ВК».

В ближайшее время жюри составит шорт-лист, а церемония вручения премии состоится 31 января 2025 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что короткометражка о больничных клоунах режиссера Ивана Соснина, снятая совместно с кинокомпанией «Red Pepper Film» и продюсерским центром «ЛАМПА», получила главный приз IX Всероссийского фестиваля уличного кино.

Кинопремия «Золотой орёл» была учреждена в 2002 году Национальной киноакадемией России. Отбор по номинациям проводит «Экспертный совет»; премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. В 2023 году лучшим художественным фильмом стал «Снегирь» режиссёра Бориса Хлебникова.