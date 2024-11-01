Бикович-насильник и Кологривый с блудным попугаем: что смотреть на неделе

С 31 октября по 7 ноября Никита Кологривый заводит говорящего попугая, Александр Робак пытается сохранить брак, Роман Маякин изменяет жене, Станислав Румянцев становится легендарным футболистом, Эндрю Гарфилд влюбляется во Флоренс Пью, а Милош Бикович насилует девушку. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из фильма

«Возвращение попугая Кеши»

Премьера: 31 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Наталья Коренная.

Зачем смотреть: семейная комедия режиссера Олега Асадулина с Никитой Кологривым, Оксаной Акиньшиной и попугаем в главных ролях.

Фильм рассказывает о географе Митяе из Сочи, чья девушка Лера мечтает о роскошной жизни, которую он не может ей обеспечить. После разрыва Митяй встречает говорящего попугая по имени Иннокентий, или просто Кеша, представителя древнего рода попугаев. Он тоже переживает из-за своей утраченной возлюбленной.

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Объединившись, герои начинают помогать друг другу: Кеша учит Митяя, как стать успешным и вернуть Леру, а Митяй соглашается помочь попугаю в поисках его подруги. Вместе герои отправляются в приключение, в котором Митяю предстоит развивать новые навыки и взглянуть на жизнь под другим углом. Их путь превращается в забавный и добрый урок о любви, дружбе и личностном росте.

«Вечная зима»

Премьера: 31 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева, Янина Колесниченко, Александр Левин, Эльдар Сафиканов.

Зачем смотреть: дебютная работа режиссера Николая Ларионов, которая вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк» в 2024 году.

Сюжет повествует о сложной эмоциональной трансформации супругов Владимира и Елены, которые пытаются справиться с глубокой болью после семейной трагедии. Елена, несмотря на душевные страдания, пытается найти способ жить дальше: она обращается к прошлому и своим чувствам, пытаясь восстановить связь с близкими. Владимир, напротив, замыкается на идее мести, постепенно превращая свои чувства в разрушительную жажду справедливости, что еще больше отдаляет его от семьи.

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По мере развития сюжета пара осознает, что для сохранения отношений и обретения внутреннего покоя им обоим нужно «растопить» свои сердца и научиться снова доверять и прощать. В этом процессе они проходят через сложные испытания, которые показывают ценность любви и человеческой близости даже в самые тяжелые моменты жизни.

«Право на лево»

Премьера: 31 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Роман Маякин, Янина Студилина, Ирина Темичева, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин, София Петрова, Кирилл Жандаров, Алексей Дмитриев, Алина Гольденберг, Тимофей Зайцев.

Зачем смотреть: комедия-фарс о семейных ценностях с Романом Маякиным в главной роли.

Сюжет фильма сосредоточен на двух женатых друзьях, испытывающих кризис в браке и стремящихся вернуть яркость в свою жизнь. Главные герои, отчаявшись, решают позволить друг другу «отступление» от супружеской верности, чтобы попробовать вернуть отношениям страсть и определить истинные чувства.

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Однако это не приводит к ожидаемому результату: герои сталкиваются с неожиданными последствиями и понимают, что их эксперимент несет больше угроз, чем пользы. В процессе они осознают, что настоящие проблемы кроются глубже, а их союз нуждается не в измене, а в доверии, честности и поддержке, без которых сохранить брак невозможно.

«Федя. Народный футболист»

Премьера: 31 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик, Борис Каморзин, Владимир Гуськов, Артем Черкаев, Дмитрий Белоцерковский.

Зачем смотреть: спортивная драма о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове.

В фильме рассказывается история о простом парне по имени Федя, который мечтает стать профессиональным футболистом. Несмотря на скромные условия жизни и отсутствие серьезной подготовки, Федя обладает редким талантом и страстью к футболу. Он решает использовать любую возможность, чтобы пробиться в мир большого спорта, сталкиваясь с препятствиями на пути к своей мечте.

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Федя оказывается перед выбором между верностью своим корням и желанием достичь успеха, что также вызывает внутренний конфликт. Преодолевая сомнения и поддерживая команду друзей и близких, он показывает, что главное в футболе — это упорство и любовь к игре. Фильм вдохновляет верить в себя, несмотря на трудности, и показывает силу мечты, способной изменить жизнь.

«Время жить»

Премьера: 31 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани, Ли Брейтуэйт, Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Дуглас Ходж, Эми Морган, Нив Кьюсак, Люси Брирс.

Зачем смотреть: мелодрама режиссера Джона Краули («Щегол») с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом в главных ролях.

В фильме рассказывается о мужчине, переживающем глубокий кризис после утраты близкого человека. Погруженный в повседневные рутинные заботы, он понимает, что жизнь проходит мимо, но не может найти в себе силы что-то изменить. Однако случайное знакомство и поддержка новых друзей помогают ему заново переосмыслить свои приоритеты и увидеть жизнь в новом свете.

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Главный герой начинает открывать для себя простые радости, учится ценить каждое мгновение и принимать людей вокруг. Фильм наполнен теплыми, трогательными моментами, подчеркивая важность любви, дружбы и осознания того, что у каждого есть право жить полной жизнью, несмотря на потери и трудности.

«Дайте шоу»

Премьера: 1 ноября.

Где смотреть: Иви, KION.

В ролях: Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу.

Зачем смотреть: сериал-участник фестиваля «Пилот», основанный на реальном жизненном опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу.

Сюжет сериала сосредоточен вокруг громкого скандала: известного певца Кирилла Артемьева (Милош Бикович) обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки журналиста популярного ток-шоу «Правда» Паши. Последний, пытаясь найти правду и разобраться в произошедшем, не видит другого выхода, кроме как пригласить Веру для откровенного разговора в прямом эфире. Он надеется, что это поможет раскрыть детали и разобраться в обстоятельствах инцидента.

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Однако выступление Веры в эфире неожиданно оборачивается совсем не тем, чего ожидали участники и зрители шоу. Несмотря на название программы, цель передачи постепенно отходит от поиска истины, поскольку в игру вступают амбиции, манипуляции и интересы медиа. Эта ситуация раскрывает непростые закулисные стороны телевидения, где личные драмы становятся элементами шоу и порой искажаются ради рейтингов.

«Молот ведьм»

Премьера: 2 ноября.

Где смотреть: OKKO.

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина, Сергей Шароватов.

Зачем смотреть: российское этнофэнтези, соавтором сценария к которому выступил русский писатель-фантаст Олег Дивов.

События сериала разворачиваются в небольшом городке Калязине, где действует секретный институт по изучению магии. Внезапно из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, движимая ненавистью к людям. Она отсекает Калязин от внешнего мира, превращая его жителей в сказочных существ, леших и русалок, стремясь уничтожить мир людей и создать новый, населенный только магическими существами.

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Против Хозяйки стихий выступает Алексей Попов, решивший защитить город и своих близких. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, которые тоже готовы бороться за спасение Калязина. В городе начинается отчаянная схватка за право остаться людьми, сохранить семьи и мир, но могущественная противница не сдается, делая все возможное, чтобы одержать верх.