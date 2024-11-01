Вышел трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу

Вышел новый трейлер сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу в главной роли. В ролике показали центральных героев истории, парочку экшен-сцен, завораживающие красоты различных планет и их обитателей.

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Шоу расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия. Также в актёрский состав вошли Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Керри Кондон и другие.

Премьера сериала «Звёздные войны: Опорная команда» состоится 3 декабря в стриминговом сервисе Disney+. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

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