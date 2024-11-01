Вышла первая серия научно-популярного сериала «Славянский бестиарий»

Необычную премьеру представил Театр на Садовой ("Приют комедианта") - первую серию научно-популярного сериала "Славянский бестиарий". Посмотреть ее можно не выходя из дома. И узнать много интересного о славянской мифологии.

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Вы когда-нибудь задумывались, почему говорят: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"? Какие черти водятся в тихом омуте? Почему нужно быть осторожным с водной стихией?

Первая серия посвящена приключениям участкового-романтика. Герой Ильи Деля (зрители Театра на Садовой знают артиста по спектаклям "Идиот" и "Преступление и наказание") - еще и поэт, философ, слегка уставший от жизни. Судьба забросила его в глухую деревню, вышедшую из сказки и населенную мифическими существами: обдериха, водяной, русалка и упырь. Лицом к лицу он сталкивается с нечистью и исполняет обязанности следователя.

Илья Дель поделился впечатлениями о съемках:

"Поскольку у нас было немного времени - смены были очень большие, мы снимались по 20 часов. Я удивлен невероятной работоспособностью, талантом и полной отдачей всей съемочной группы, это дорогого стоит. Мне очень запомнились ребята, которые играли водяного и русалку. Помимо фактурности самих персонажей, это просто самоотверженные люди. На съемках было достаточно холодно, но они смело входили в воду Финского залива. И мне продуло ухо. Если говорить про какую-то мистику, полсмены у меня стреляло в ухо, а когда мы приехали на кладбище, после встречи с упырем ухо перестало стрелять. После того, как я вонзил в упыря осиновый кол… Для меня этот проект - одно большое открытие, потому что я никогда в эту тему не заходил и всегда ее боялся. Узнал много интересного, как бороться со всеми этими недобрыми персонажами".

Как сообщает пресс-служба театра, съемки проходили в самых разных локациях: от густого леса до настоящей бани, и задачи перед съемочной командой стояли не менее серьезные, чем в полнометражном кино.

Режиссеры Дмитрий Юшков и Максим Карнаухов рассказали о работе над проектом:

"Фундамент художественной части "Славянского бестиария" - это яркие жанровые герои, на характерах которых строится драматургия игровых фрагментов. Поэтому актера мы утверждали, когда точно понимали, что у них с персонажем случилось попадание друг в друга. Но к каждому актеру, к каждой отдельной ситуации - свой подход. Есть несколько сцен, в которых артисты повлияли на образы своих персонажей. Исходя из органики актера рождались новые детали, и тогда сценарист добавляла краски в речь этих персонажей. И вот это самое ценное! Когда актер вовлечен в процесс и может что-то добавить от себя, не нарушая целостности готового сценария, но делая его живее".

В первые дни фильм набрал в Сети более 19 тысяч просмотров. В отзывах читаем:

"Очень интересная тема, давно хотел узнать о славянской мифологии", "Отличный сценарий и режиссерский взгляд. И очень харизматичный этнограф", "Какое эстетическое удовольствие смотреть этот фильм. Замечательные актеры и содержание. Наконец-то взяли и раскрыли одну из самых интересных тем", "Спасибо за такой увлекательный проект. Наслаждаюсь и с нетерпением жду продолжения".

Зрителей ждут 10 увлекательных историй о знакомых с детства персонажах. Новые эпизоды будут выходить в течение месяца каждый понедельник и четверг.

Проект реализован при поддержке VK. Первую серию можно посмотреть здесь.

Кстати

В лекционной части каждой серии заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов рассказывает истории, которые случались с ним в этнографических экспедициях. Из нескучных лекций зрители узнают интересные факты о знакомых с детства сказочных персонажах, вера в которых уходит корнями в нашу историю: домовом, кикиморе, лешем, бабе-яге и других.